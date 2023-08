Da Striscia La Notizia al palco di Altomonte: successo per Roberto Lipari

ALTOMONTE (CS) – Una comicità moderna che fa leva sull’essere siciliano, ma adatta ed apprezzata da un pubblico universale. Grande successo per il comico Roberto Lipari in una delle serate della rassegna “Primo atto”, organizzata ad Altomonte dall’associazione culturale Novecento, inserita anche nell’ambito del Festival Euromediterraneo.

Da personaggio televisivo al cinema, passando per Striscia La Notizia, Lipari ha dato vita ad uno spettacolo denominato “…e ho detto tutto” in cui dice davvero tutto e racconta anche parte della sua storia. Non mancano riferimenti all’attualità, ma anche alla sua carriera, all’infanzia ed alla sua terra.

Un monologo che ha coinvolto e divertito il numeroso pubblico presente. Tanti, come detto, gli argomenti trattati: dal suo essere siciliano, ai temi legati al Covid, dai social all’attualità. Lipari, conosciuto soprattutto per i suoi trascorsi televisivi, ha dimostrato di trovarsi decisamente a suo agio sul palcoscenico. Ed il pubblico ha avuto modo di conoscere e di apprezzare un aspetto di questo comico che si sposa perfettamente con le sue caratteristiche.