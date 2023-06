Da Parigi a Longobucco, nel cuore della Sila, per decorare le vetrine delle attività nel borgo

LONGOBUCCO (CS) – Si chiama Cecilia Leroux, l’illustratrice francese che arriva da Parigi per decorare le vetrine delle attività commerciali di Longobucco, il borgo silano nel cosentino. Un lungo viaggio per arrivare fino in Calabria, che rientra nell’iniziativa di decoro urbano promossa dall’Associazione Rarike Experience.

«L’idea è quella di portare un po’ di bellezza e di positività – ha detto il presidente Bina Palopoli – che assume un’ulteriore valenza, se considerati gli ultimi eventi che hanno colpito la nostra comunità. L’arte puó attrarre la curiosità di tanti visitatori, e da questo punto di vista, è un grandissimo elemento di promozione turistica, che si sposa bene con la bellezza storica di Longobucco».

«Cecilia è arrivata a Longobucco per creare un murales di grandi dimensioni nel centro storico, ma le avverse condizioni del tempo, hanno fatto virare il progetto sulla decorazione delle vetrine delle attività commerciali. Iniziative come questa non vanno ad intaccare l’autenticità del centro storico – ha concluso- ma vanno ad abbellire delle aree che sono già di per sé molto belle, ma hanno bisogno di più cura ed attenzione».

«Come associazione – conclude la presidente Palopoli – continueremo a lavorare in questa direzione, ovvero promuovere il territorio, anche in sinergia con il Comune e le altre associazioni locali, per sviluppare progetti che portino alla nascita di murales, graffiti, o altre iniziative di questo tipo, che mirino al decoro urbano valorizzandone il centro storico e le bellezze locali».