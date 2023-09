Da Paola il comitato che difende il diritto alla salute punta a diventare regionale

COSENZA- “Lo stiamo dicendo da più tempo e sono sicuro che raggiungeremo l’obiettivo che ci siamo prefissati, far diventare il nostro Comitato un movimento regionale. È con immenso orgoglio che infatti annunciamo l’adesione al comitato del Sindaco Di Aprigliano, Alessandro Porco, del Sindaco di Marzi, Pietro Tucci, del Sindaco di Santo Stefano di Rogliano, Lucia Nicoletti e del Sindaco di Parenti, Donatella Deposito. Tale notizia ci entusiasma ancora di più perché significa che il lavoro che stiamo conducendo ma, soprattutto, come lo stiamo conducendo, è apprezzato e viene condiviso dai primi cittadini di un territorio che vive nella paura che non succeda mai nulla ai suoi cittadini perché abbandonati da un sistema sanitario che fa acqua da tutte le parti ”.

A renderlo noto gli esponenti del comitato per la difesa del diritto alla salute e Graziano Di Natale, già segretario questore del consiglio regionale della Calabria. In occasione del festival ‘Tassitano in Festa’ che arriva al suo decimo anno, si è tenuto, nella frazione Tassitano del comune di Aprigliano, il convegno dal titolo ‘Una via per la salute pubblica’, organizzato dall’associazione ‘Le fiamme della Sila’ in collaborazione con l’associazione ‘Sulla strada di Melissa’, durante il quale i Sindaci presenti hanno espresso la loro volontà di aderire al Comitato.

Paola, il Comitato per il diritto alla salute punta a diventare regionale e raccoglie adesioni

Tra gli intervenuti Graziano Di Natale, componente del comitato e già consigliere regionale della Calabria, che ha affermato:”La sanità occupa il 70% del bilancio regionale ecco perché ci preme parlare di sanità. Un sistema sanitario regionale che per quanto è “problematico” dovrebbe occupare l’intera agenda politica. In una zona come quella del Savuto o la Sila, è impensabile che non ci sia, ad esempio, un punto di primo intervento, per di più parliamo di comuni racchiusi in un territorio con un altro grande problema, la viabilità, ci sono strade e collegamenti da terzo mondo. Non è così che si vuole il bene dei cittadini.

È inaccettabile – prosegue Di Natale – che un cittadino debba percorrere un tragitto di un’ora per raggiungere il primo ospedale che gli possa prestare soccorso e tutte le cure di cui ha bisogno.

Ringrazio i sindaci presenti e l’associazione ‘Sulla strada di Melissa’ per l’adesione al comitato. Sono certo – ha concluso – che insieme riusciremo a far sentire il nostro grido”.

Gli esponenti del comitato in conclusione:” Ringraziamo Stefania Abbate presidente dell’Associazione Sulla strada di Melissa e Antonio D’Ambrosio presidente dell’Associazione Le Fiamme Della Sila per l’invito, per la straordinaria organizzazione e per l’importanza degli argomenti trattati”.