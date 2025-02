- Advertisement -

COSENZA – Il Carnevale 2025, una delle feste più colorate e attese dell’anno. Maschere, stelle filanti, coriandoli, costumi, musica e carri allegorici coinvolgono persone di tutte le età, anche se i bambini restano i veri protagonisti. Le piazze si animano di balli, giochi e spettacoli con artisti e ballerini e si colorano grazie alla creatività e la passione di chi vuol rappresentare un personaggio amato, un’idea originale o una figura della tradizione carnevalesca. La maschera di Carnevale calabrese per antonomasia è Giangurgolo, che ha le sue origini nella commedia dell’arte: un gran chiacchierone, ingordo e sempre affamato. Sul viso una maschera rossa arricchita da una naso di cartone, sul capo un cappello a forma di cono.

Il Carnevale è un evento atteso che in provincia di Cosenza ha in Castrovillari, con il 67′ Carnevale e Festival Internazionale del Folklore, l’evento più antico e conosciuto di tutta la Calabria, anche se sono decine i comuni che possono vantare una grande tradizione del Carnevale pronti a far festa con sfilate di carri, costumi e tradizioni: dalla settima edizione del Carnevale della Valle dell’Esaro a quelli del Tirreno, dallo Ionio fino dell’Arbëria. Scopriamo tutti glie eventi dove fare festa.

67′ Carnevale di Castrovillari (22 febbraio – 4 di marzo 2025)

Il Carnevale di Castrovillari e Festival Internazionale del Folklore, giunto alla 67 edizione, è in programma dal 22 febbraio al 4 di marzo 2025. Quest’anno viene celebrata anche la danza. Sono tre le serate dedicate a “Tersicore” per “Scuole di Danza a Confronto” evento nato da un’idea di Carlo Catucci e Gerardo Bonifati, direttore artistico della Pro loco cittadina. Quest’anno la manifestazione festeggerà 20 anni, tante sono state le scuole di danza e ballerini professionisti che hanno partecipato all’evento che è diventato un appuntamento fisso nel cartellone del Carnevale che arricchisce ulteriormente l’evento carnascialesco, offrendo una piattaforma per l’espressione artistica e la valorizzazione delle tradizioni culturali attraverso la danza. Il Teatro Sybaris si trasformerà in un palcoscenico di movimenti e colori, ospitando le tre serate dedicate alla bellezza e all’arte della danza e con la sua eleganza e la sua atmosfera intima, rappresenta il luogo ideale per questa celebrazione.

Il programma prevede esibizioni di compagnie locali che porteranno sul palco coreografie originali, molte delle quali ispirate al tema del Carnevale, celebrando la libertà, il gioco e la maschera. Le tre serate del 24-25-e 26 febbraio 2025, con inizio alle ore 20.30, si preannunciano come un’opportunità straordinaria per apprezzare il talento dei danzatori, il tutto in un contesto che unisce tradizione e innovazione. Il pubblico avrà anche la possibilità di immergersi nell’atmosfera magica del Carnevale, tra costumi spettacolari, luci e musiche che accompagneranno ogni passo e rappresentano una delle tappe imperdibili del Carnevale di Castrovillari, un’occasione per vivere un’esperienza culturale completa, dove la danza si fa ambasciatrice di gioia, condivisione e bellezza.

Ci sarà anche il concorso “Vetrine in Maschere” giunto alla 10^ edizione, che quest’anno è intitolato al compianto artista Luigi Le Voci, nasce dalla voglia di premiare i commercianti più sensibili nei confronti di una manifestazione più importante e longeva della Calabria, nonché una vera e propria risorsa per la città in termini di immagine e di turismo. Il coinvolgimento popolare che da sempre contraddistingue questa manifestazione, si manifesta anche attraverso la partecipazione degli esercenti della città. Si tratta di uno dei principali punti di contatto coi commercianti della città, sempre attenti ad allestire durante i giorni del Carnevale, le proprie vetrine e con esse raccontare la storia, le tradizioni, la bellezza di un evento carnascialesco ormai annoverato tra i dieci Carnevali più importanti d’Italia.

—————————————————–

Il Carnevale 2025 del Tirreno, Amantea (1 – 4 marzo 2024)

Tra i più conosciuti e tradizionali eventi di Carnevale c’è quello che si svolge ad Amantea, che ha cambiato nome in “Carnevale del Tirreno”. Un evento che attira ogni anno migliaia di turisti nella splendida cittadina del tirreno cosentino. Tantissimi i ragazzi che con passione e sacrificio hanno organizzato l’evento 2025 che si svolgerà tra Amantea e Campora San Giovanni. Si parte sabato 1 marzo 2025 alle ore 15:00 con l’apertura del Carnevale e la sfilata dei carri allegorici che si svolgerà a Campora San Giovanni mentre dalle 19:00 Dj set in Piazza San Francesco. La giornata verrà replicata domenica 2 marzo ma questa volta nel centro di Amantea sempre con la sfilata dei carri e il dj set questa volta sarà in piazza dei Cappuccini.

Novità di questa edizione è il Carnevale dei bambini che vedrà maschere e costumi sfilare a Campora San Giovanni. Gran chiusura martedì 4 marzo sempre ad Amantea con i carri e la grande sfilata finale. Dalle 19:00 il dj Set in piazza dei Cappuccini. Il Carnevale di Amantea, oltre al divertimento delle sfilate dei carri e delle maschere, è anche tradizione culinaria. Nelle case e nei ristoranti si prepara, infatti, la “frittata di Carnevale”, una succulenta frittata di spaghetti condita con salsiccia, ciccioli e formaggio che vuole rappresentare il passaggio a tavola dal Martedì grasso alla Quaresima e all’astinenza.

—————————————————–

Carnevale 2025 di San Lucido (2 – 3 marzo 2025)

Una ventina di chilometri più a Nord lungo il Tirreno e possiamo immergerci nel Carnevale di San Lucido. L’edizione 2025, promossa dall’amministrazione comunale, con il grande lavoro di comitati e associazioni, si terrà da domenica 2 a lunedì 3 marzo 2025 e vedrà anche la partecipazione dei carri allegorici dei vicini comuni di Fiumefreddo Bruzio e Falconara Albanese. Il via alla festa domenica alle 12:00 con la sfilata dei carri allegorici che partiranno da località Acquabianca. Poi, dopo aver attraversato le vie periferiche di San Lucido i carri arriveranno al campo sportivo. Nel pomeriggio di domenica, alle 15:30, i carri sfileranno per arrivare nel centro di San Lucido dove ci sarà la fine della parata ma non della festa visto che è previsto l’intrattenimento musicale live in Piazza fiume.

Il secondo giorno, lunedì 3 marzo, la parata dei carri allegorici, con partenza dal campo sportivo, raggiungerà nuovamente le vie del centro. Qui si aggiungeranno, come detto, anche i carri allegorici dei comuni di Fiumefreddo Bruzio e Falconara Albanese. Musica e divertimento fino a sera con la gran chiusura che prevede la riffa e l’estrazione dei premi.

—————————————————–

Il carnevale di San Nicola Arcella (15 febbraio – 1 marzo 2025)

Tirreno cosentino protagonista anche con il Carnevale di San Nicola Arcella ha già avuto il suo via nella giornata del 15 febbraio con l’evento “I maschchirati” presso il Salone di San Nicola Arcella. La Pro Loco e le associazioni locali hanno dato il via ai festeggiamenti con un incontro speciale dedicato alla storia del Carnevale sannicolese con le antiche tradizioni, i giochi di un tempo e il significato della maschera di Giangurgolo, figura emblematica del Carnevale calabrese. Giovedì il secondo appuntamento con “L’arte della cartapesta” al Palazzo dei Principi Lanza, con un’esperienza creativa guidata da Il Grillo Parlante di Diamante e dalle associazioni locali. I partecipanti si sono messi alla prova con la realizzazione di maschere e decorazioni carnevalesche, imparando le antiche tecniche della cartapesta.

Domenica 23 febbraio – “Il Carnevale in piazza“. Dalle ore 15:00, la festa si sposterà nella piazza principale di San Nicola Arcella, dove la Pro Loco, la Compagnia Sirio e le associazioni che hanno collaborato all’evento animeranno il pomeriggio con una grande celebrazione del Carnevale locale. Sara un viaggio tra passato e presente, con rappresentazioni, costumi e momenti di condivisione per tutta la comunità. Sabato 1 marzo – “Gran finale di Carnevale” con un pomeriggio di festa e divertimento. Tra gli ospiti speciali, i Giganti di Taurianova, le creazioni in cartapesta realizzate con Il Grillo Parlante e la collaborazione con Carnival Pic di Diamante, la Street band e l’associazione “Siamo tutti un po’ pagliacci”, Enjoy Praia, la scuola di Roma di Artisti Circensi che animeranno le strade del paese con spettacoli e intrattenimento per i più giovani.

—————————————————–

Carnevale Belvederese – Belvedere Marittimo (1-4 marzo 2024)

Restiamo ancora sul Tirreno Cosentino ma spostiamoci a Belvedere Marittimo per quello che negli ultimi anni sta diventato uno dei più importanti eventi di Carnevale. Parliamo del Carnevale Belvederese edizione 2025 promossa dall’associazione “Carnevale Belvederese”, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Un evento che ha tutte le carte in regola per essere la più bella della Riviera dei Cedri. Dopo il successo dello scorso anno è pronta a replicare con ancora più sorprese ed attrazioni.

Nei prossimi giorni sarà reso noto il programma ufficiale. Ma non mancheranno ovviamente la consueta sfilata dei carri allegorici, così come l’intrattenimento, la danza, la musica e lo spettacolo. Per gli organizzatori «Ci sarà da divertirsi. Invitiamo sin da ora la cittadinanza a partecipare perché il nostro impegno è per regalare giornate di svago alla cittadinanza, soprattutto ai più piccoli. Il loro sorriso, la loro espressione di gioia mentre lanciano dei coriandoli o ammirano i carri riempie il cuore di gioia. Presto sveleremo il programma ufficiale. Intanto segnate le date. Non fatevelo raccontare. Vi aspettiamo a Belvedere Marittimo».

—————————————————–

Carnevale della Valle dell’Esaro, 7^ edizione (1-4 marzo 2025)

San Marco Argentano, Altomonte, San Sosti e Roggiano

Imperdibile, colorato e giunto alla settima edizione, ecco l’atteso Carnevale della Valle Dell’Esaro che si svolgerà dal 1 al 4 marzo nei quattro comuni dell’Esaro: San Marco Argentano, Altomonte, San Sosti e Roggiano, grazie al protocollo d’intesa siglato nel febbraio del 2017 tra le Amministrazioni comunali. Un evento pensato per valorizzare il territorio attraverso la magia del Carnevale e perchè no, anche con un sano antagonismo nei quattro comuni che ospiteranno carri allegorici e costumi, in una competizione caratterizzata dallo spirito sportivo dove ognuno darà il proprio meglio.

Al carro allegorico più bello e primo classificato, infatti un ricco premio da 2.000 euro. Al secondo carro andranno 500 euro. Primo anche per il gruppo mascherano più bello ed originale: al primo classificato 400 euro. Previsto anche infine il premio della critica con la possibilità di vincere 300 euro di premio. Veniamo al programma delle sfilate: sabato 1 marzo nel comune di San Marco Argentano, domenica 2 marzo nel comune di Altomonte, lunedì 3 marzo a San Sosti e chiusura marterdì 4 marzo a Roggiano Gravina. Come ogni edizione chiusura con la lotteria che mette a disposizione tantissimi premi.

—————————————————–

1 Edizione del Carnevale d’Arberia (23 -25 -27 febbraio 2025)

Acquaformosa, Firmo e Lungro

Debutta con una prima attesa edizione il Carnevale D’Arberia, un evento unico nel suo genere. Per la prima volta le comunità arbëreshe di tre paesi limitrofi (Acquaformosa, Firmo e Lungro) si uniscono per dare vita al Carnevale d’Arberia. Una festa di colori, musica e tradizioni che animerà le strade con maschere, colori e le tradizioni arbereshe della Calabria, tra costumi tipici, danze e maschere folkloristiche e buon cibo grazie anche alle associazioni locali. Primo appuntamento domenica 23 febbraio ad Acquaformosa: alle ore 15:00 in Piazza Papas Vicenzo Matrangolo con la sfilata di maschere e soprattutto costumi tradizionali. Sempre ad Acquaformosa, domenica 2 marzo, raduno presso l’asilo parrocchiale e la sfilata in maschera.

Martedì 25 febbraio il Carnevale D’Arberia si sposta a Firmo. Alle ore 15:00 partenza del Centro anziani Circolo Auser e sfilata per le vie del paese. Arrivo e festa finale presso il Circolo Auser con musica, cibo e allegria! Chi vorrà potrà contribuire all’allestimento del banchetto con dolci, salati o bibite. L’amministrazione comunale offre a tutti i presenti le crespelle. Infine, giovedì 27 ci si sposta a Lungro. Qui saranno protagonisti tutti i bambini con una colorata sfilata che partirà alle ore 17:00 da corso Skanderberg per vivere momenti di festa e allegria.

——————————————————

Carnevale ad Alessandria del Carretto (23 febbraio 2025)

Una giornata all’insegna del folclore e dell’allegria, dove le sue maschere tradizionali, tra le più suggestive d’Italia, prenderanno vita nelle strade del borgo. Musica, danze e costumi spettacolari ti accompagneranno in un viaggio nella cultura autentica del paese. Un evento da non perdere per chi ama le tradizioni e vuole immergersi in un’atmosfera magica! Appuntamento domenica 23 febbraio alle ore 14:00 presso il Palazzo Chidichimo con la tradizionale vestizione. Dalle 15:30 il corteo delle maschere, accompagnato dal suono tradizionale della zampogna per vivere un’esperienza unica. Ecco l’attesissimo e originale Carnevale ad Alessandria del Carretto : un’esplosione di colori e tradizione nel cuore del Parco del Pollino!dove le sue maschere tradizionali, tra le più suggestive d’Italia, prenderanno vita nelle strade del borgo.. Un evento da non perdere per chi ama le tradizioni e vuole immergersi in un’atmosfera magica! Appuntamentocon la tradizionale vestizione., accompagnato dal suono tradizionale della zampogna per vivere un’esperienza unica.

Quest’anno la manifestazione sarà arricchita dalla presenza di maschere in arrivo dalla Sicilia, per un vero incontro di popoli e tradizioni, in un turbine di emozioni che queste maschere sanno donare. Dalle 18:30, direttamente da Cattafi (San Filippo del Mela) nel messinese, la sfilata della “A Màschira di Cattafi”, una tradizione antichissima che riporta alla resistenza dell’invasione dei Turchi tra il 1500 e il 1600. Personaggi saranno “SCACCIUNI” simbolo di coraggio, giustizia e protezione, “LA FIORAIA” figura centrale della Màschira, simbolo di bellezza e femminilità e “FIMMINI e CAVALIERI” inonderanno il borgo di colori, danze e identità.

——————————————————————————

Il Carnevale Aiellese, Aiello Calabro (1, 2 e 4 marzo 2025)

Fervono i preparativi ad Aiello Calabro per il Carnevale Aiellese 2025 in programma sabato 1, domenica 2 e martedì 4 marzo 2025, che quest’anno vede in azione i volontari del Servizio Civile che d’intesa con l’amministrazione comunale e in collaborazione con i giovani aiellesi, le associazioni del territorio, le scuole e le maestranze locali quali: sarte e artigiani, con impegno e passione si stanno adoperando nella realizzazione del carro allegorico che ha come protagonista ZEUS. Un lavoro di squadra che ha visto impegnati tutti ed ha accolto il contributo fattivo di quanti lo hanno voluto offrire.

Si parte sabato con il ritorno della “Farza De Canevalesca” la rappresentazione di Carnevale che avverrà in piazza Santa Maria. Domenica 2 marzo l’attesissima sfilata del Carro allegorico per le vide del borgo e che avrà come protagonista Zues, padre degli Dèi e degli uomini, per gli antichi greci la divinità dei lampi e delle tempeste. Ad accompagnare il carro la sfilata di maschere e tanta musica con un Deejay Set. Chiusura martedì 4 marzo con la sfilata di Carnevale organizzata dalla Pro Loco Aiello Calabro in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, con le Associazioni del territorio e i ragazzi del Servizio Civile Universale, che si terrà in piazza Municipio dalle 21:00 alle 23:00! Per la categoria “junior” tutti i meravigliosi bimbi riceveranno un premio.

Per la categoria “senior” diverse saranno le premiazioni: maschera più bella, quella più simpatica, creativa, originale, con la migliore imitazione, il miglior trucco. Premiati anche

il gruppo più bello e ca coppia più bella.

——————————————————————————

Carnevale 2025 di Trebisacce (28 febbraio, 2-4 marzo 2025)

Patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Trebisacce sarà un Carnevale all’insegna della gioia, della cultura e della tradizione. Tre gli appuntamenti in programma: domenica 2 marzo, lungo Corso Lutri e Viale della libertà la sfilata allegorica dei carri di carnevale con tante maschere, costumi, musica e divertimento assicurato. Martedì 4 marzo, in piazza della Repubblica “I giochi tradizionali in piazza” in compagnia delle mascotte della Diseny.

Sabato 22 il Carnevale dei Piccoli

Ma per tutti i bambini sabato 22 febbraio, a partire dalle ore 15:30, il Carnevale dei Piccoli Il raduno sarà in Piazza Telesio, da dove partirà una coloratissima sfilata verso il Centro Sportivo Seventeen! Un pomeriggio di festa, colori e divertimento per grandi e piccini, con maschere, musica, giochi e tanta allegria! Ospiti speciali dell’evento: I Giganti di Varapodio, che con la loro spettacolare esibizione renderanno la giornata ancora più magica! L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Trebisacce e il contributo dei dipendenti della nuova 106 Jonica.

Due anche gli eventi musicali degni di nota in programma. Si parte lunedì 24 febbraio con il veglione di Carnevale intitolato “Le maschere del Cinema”. Dalle ore 21:30 al Miramare Palace Hotel sul lungomare. “All Night Musica” con Dj Malt, Voice Gianluca Virelli. Domenica 2 marzo, a partire sempre dalle 21:30, organizzato dalla Pro Loco, il Veglione di Carnevale “Back to The 80-90” con un tuffo nel passato con le canzoni più belle degli anni 80 e 90. Evento che si svolgerà sempre al Miramare Palace Hotel sul lungomare.

——————————————————————————

Amendolara in Carnevale (27 febbraio, 2-4 marzo 2025)

Restiamo sull’Alto ionio cosentino per il Carnevale di Amendolara. Tre giornate ricche di colori, tradizione, festa e divertimento. Giovedi 27 febbraio la prima giornata. In collaborazione con la Pro Loco Sibari Magna Grecia e le associazioni di Amendolara con la sfilata dei carri allegorici ad Amendolara marina. Partenza alle ore 14:30 da Piazza Fanfani, ad Amendolara Marina. Il corteo proseguirà lungo via Lagaria, salendo verso Amendolara Paese, per concludersi in Piazza Giovanni XXIII con un raduno, di musica e balli.

Domenica 2 marzo, dalle 14:30, la sfilata dei carri e delle mascherine. La sfilata partira da Piazza Fanfani, proseguendo per via Lagaria ad Amendolara Marina, e si concluderà a Piazza Venezia. Alle 21:30 il tradizionale ballo in maschera presso l’Auditorium “E. Cappa” in Amendolara Centro, a cura del maestro Rocco Guerra. Chiusura del carnevale martedì 4 marzo: alle 14:30 nuova sfilata dei carri e delle mascherine che prenderà il via dalla contrada San Marco, in Amendolara Centro, per concludersi in Piazza Giovanni XXIII con un raduno, musica e balli.