Da Bisignano e San Fili a Rai 1, tre cosentini oggi in gara a Reazione a Catena

SAN FILI (CS) – San Fili, Bigignano e tutta la provincia di Cosenza questo pomeriggio, a partire dalle 18.45, faranno il tifo per i tre ragazzi che sono in gara nel programma di Rai 1, Reazione a Catena. Si tratta di Francesco Maida di San Fili e di Nikolas Puterio e Chiara Servidio di Bisignano, tre giovanissimi che rappresenteranno la Calabria ed il Cosentino nel noto programma tv condotto da Pino Insegno.

Da parte delle amministrazioni comunali e delle loro comunità va un grande in bocca al lupo ai tre ragazzi. “Non è solo un momento di visibilità televisiva, ma soprattutto una testimonianza concreta di ciò che può riuscire a fare chi mette impegno, intelligenza, spirito di squadra e passione in ciò che fa – ha scritto il Comune di San Fili sui social augurando buona fortuna al giovane concittadino – Franesco, tutta San Fili è con te: crediamo nelle tue capacità, nel tuo entusiasmo e nella tua voglia di metterti in gioco. Sappiamo che saprai farci emozionare e rappresentarci con orgoglio“.

A Nilolas e Chiara sono arrivati i complimenti da parte dell’amministrazione comunale di Bisignano che sui social ha scritto: “Con loro un po’ della nostra città è stata sotto i riflettori a livello nazionale, pertanto l’amministrazione ci tiene a ringraziarli per la visibilità che hanno dato a Bisignano e, in attesa che vada in onda la puntata che li ha visti protagonisti, invita la cittadinanza a seguirli e a fare il tifo per loro”.