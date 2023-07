Da attrice a cantante, Violante Placido si racconta a Castrovillari

CASTROVILLARI (CS) – L’abbiamo conosciuta tutti come attrice, al cinema ed al teatro. La ritroviamo ora come cantautrice. Lei è Violante Placido protagonista a Castrovillari di una delle serate del Festival Suoni.

Si chiama “Raccontarsi…in musica” il suo spettacolo nel corso del quale, in coppia con Francesco Forni, musicista con una lunga carriera alle spalle come compositore in teatro, quì in veste di cantautore e chitarrista, Violante Placido si è raccontata. L’attrice-cantante ha ripercorso le sue tappe musicali, dal primo album Don’t be shy all’ultima collaborazione con Boosta in “Come un sasso”.

Una parentesi quella di musicista, che comunque non preclude l’altra sua carriera. E la Violante attrice ritornerà, dopo l’estate, sul palcoscenico: “A novembre, in teatro – ha detto Violante Placido – debutto in teatro con un bellissimo testo, che in Italia non è stato mai fatto, “1984” di George Orwell. Sarà uno spettacolo di rottura, forte. E poi – conclude – musica”.