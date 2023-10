Da Altomonte il pane farà il giro del mondo: simbolo di legalità e condivisione

ALTOMONTE (CS) – Sono tanti i temi che si intrecciano nell’edizione 2023 della Grande Festa del Pane di Altomonte. Una tre giorni che continua a regalare sorprese, eventi e sfaccettature diverse, non solo legate al mondo della gastronomia.

Un esempio è quello visto nella giornata di ieri con il pane della legalità. Ad infornarlo, simbolicamente, il Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, che lascerà lavorativamente la Calabria fra qualche giorno, precisamente il 20 ottobre, per approdare alla Procura di Napoli, insieme ad alcuni detenuti. Il noto magistrato è stato accolto, come sempre, con grande affetto dai cittadini e si è soffermato soprattutto con i bambini. A loro, in particolare, deve essere rivolto il messaggio di legalità.

“Quando posso – ha detto Gratteri – cerco di andare a parlare con la gente, fra i ragazzi, non solo a spiegare la non convenienza a delinquere, ma anche per dare forza a chi, in realtà difficile, è in grado di produrre, di fare delle cose positive ed importanti, che sono anche da guida per il territorio”.

La Grande Festa del Pane si chiuderà oggi. Anche nel corso della giornata di domenica sono tanti gli eventi previsti, tutti volti a valorizzare questo straordinario alimento.

Ed oggi dal “Pane della legalità” si passerà alle “Rotte del Pane”. “Finchè noi avremo questo rispetto per il pane – ha detto lo chef, Enzo Barbieri – avremo una marcia in più ed una sostenibilità che altri non hanno. Celebreremo le rotte del pane. Sull’Amerigo Vespucci andremo a celebrare i migliori pani d’Italia in giro per i grandi porti e per i grandi attracchi del mondo. E’ un bel momento e sono particolarmente felice perchè stiamo avendo grandi soddisfazioni”.