‘Cubby’ Broccoli: la Calabria onora il produttore che ha dato vita alla saga di James Bond

CAROLEI (CS) – Il borgo di Carolei, alle porte di Cosenza, si prepara ad ospitare un evento senza precedenti il 26 e 27 giugno 2023. La PRO LOCO di Carolei APS e il Comune di Carolei, celebreranno Albert R “Cubby” Broccoli, il mitico produttore cinematografico originario di Carolei, che ha dato vita alla saga di James Bond.

Il 27 giugno si commemora il 27° anniversario della sua morte e in questa giornata verrà svelato un busto in bronzo dedicato a Broccoli, presso il giardino della prestigiosa dimora ottocentesca di Villa Quintieri, situata nel paese originario di Broccoli.

Il maestro d’arte Domenico Sepe, autore di importanti sculture sia in Italia che all’estero, ha realizzato il busto. Nello stesso giorno, la cittadinanza onoraria verrà conferita ai produttori Barbara Broccoli, Michael Gregg Wilson, Tina Broccoli e Tony Broccoli. La giornata di celebrazioni sarà arricchita dalla presenza di alcuni attori italiani che hanno preso parte ai film di James Bond, come Caterina Murino, Giancarlo Giannini, nonché i produttori Tiziana Rocca ed Enzo Sisti. Il 26 giugno, presso La Filanda dei Quintieri di Carolei, un luogo suggestivo che contribuirà ad arricchire l’esperienza degli spettatori, verranno proiettati per l’intera giornata alcuni film prodotti da Broccoli. In serata, verrà proiettato il docufilm “007 Everything or Nothing”. Il regista Stevan Riley e la produttrice dei film di 007, Barbara Broccoli, risponderanno alle domande poste dai partecipanti.

Questo evento rappresenta un’occasione unica per la Calabria di presentarsi al mondo, considerando la visibilità globale che questa iniziativa porterà all’intera regione. Tuttavia, rappresenta soprattutto una straordinaria occasione per onorare la memoria di uno dei più grandi produttori cinematografici che ha dato un contributo inestimabile al cinema mondiale attraverso i suoi film di James Bond. Inoltre, ci permette di celebrare il forte legame tra la famiglia Broccoli e le loro origini calabresi, come spesso raccontato nelle loro interviste. Mostra anche la nostra gratitudine per il lavoro e l’impegno svolto da grandi nomi che rappresentano l’eccellenza del cinema mondiale e che a partire dal 27 giugno saranno anche cittadini onorari della comunità di Carolei.