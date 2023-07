CROSIA (CS) – L’istituto Sorrenti di Crosia nel 2020 è stato chiuso per consentire i lavori di adeguamento sismico del plesso. Nel frattempo i bambini sono stati dislocati nelle strutture più disparate, persino nei locali delle parrocchie, e nonostante il tempo trascorso ad oggi, la scuola non è ancora stata completata a causa di vari problemi tecnici che hanno rallentato i lavori. Del caso, la nostra redazione se n’era già occupata a febbraio scorso.

Secondo quanto segnalato sulla pagina Facebook Icc Crosia Sorrenti “la documentazione ufficiale attesta che il plesso scolastico avrebbe dovuto essere consegnato entro il 30 giugno 2023. Tuttavia i lavori sono ancora in corso e non sembra esserci una data definitiva per la conclusione dei lavori“. Secondo quanto segnalato non ci sarebbero gli operai al lavoro e il sindaco, sollecitato già nei mesi scorsi a fornire risposte risposte in merito, avrebbe nuovamente assicurato la fine dei lavori per la fine di giugno. Ma ad oggi tutto è fermo e della consegna del plesso non vi è l’ombra.

“La situazione è estremamente preoccupante, in quanto i nostri bambini sono costretti a frequentare scuole che possiamo definire ‘al limite della legalità’. Strutture di fortuna prive dei requisiti di sicurezza, servizi igienici e ambienti inadeguati per l’apprendimento e lo sviluppo dei nostri figli. Siamo profondamente preoccupati per la mancanza di una soluzione tempestiva a questa situazione e per il benessere dei nostri bambini“.