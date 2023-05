Crosia: eseguita l’autopsia sul corpo dell’anziana trovata morta in casa, indagato il figlio

CROSIA (CS) – E’ stato eseguito l’esame autoptico sul cadavere della donna di 86 anni, trovata venerdì scorso in avanzato stato di decomposizione, nella sua abitazione a Mirto. Secondo quanto emerso, uno dei figli della donna è stato iscritto, quale atto dovuto, nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Castrovillari per il reato di abbandono di persona non in grado di provvedere a se stessa ma al momento non è stata emessa alcuna misura nei suoi confronti.

Intanto nell’obitorio dell’ospedale “Giannettasio” di Rossano è stato eseguito l’esame autoptico i cui risultati saranno depositati tra 60 giorni. Secondo quanto emerso dai primi esiti l’anziana pare soffrisse di un’ulcera duodenale ed aveva perso gran parte del suo tono muscolare. Inoltre, sarebbe stato riscontrato anche uno shock emorragico.