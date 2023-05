Crollo del ponte Sila-Mare, il M5S attacca: «è vergognoso, strada inaugurata pochi anni fa»

ROMA – Il crollo del ponte sulla strada Sila-Mare, avvenuto questo pomeriggio a Longobucco, sta scatenando in queste ore diverse polemiche. “Questo è lo stato vergognoso in cui versa la Calabria. Altro che Ponte sullo Stretto! Nel pomeriggio di oggi è crollata la Sila – Mare. E’ una strada in cantiere dagli anni ’90 che vuole collegare Longobucco con i comuni marini. Così il vicepresidente Vicario M5S alla Camera dei Deputati Vittoria Baldino, intervenendo sul crollo del viadotto causato dal fiume Trionto in piena, nel comune di Longobucco.

“Una strada in costruzione da oltre trent’anni e il tratto percorribile è di soli 11 km sui 25 totali e con una spesa che finora supera i 100 milioni di euro. Oggi parte di quella strada, aperta al pubblico nel 2015, è miseramente crollata sotto il peso di un giorno di pioggia. Solo la fortuna ha reso possibile che non ci fossero danni a persone o cose. Forse prima di progettare il futuro servirebbero più accortezza e lungimiranza. Sulla vicenda presenterò un’interrogazione.