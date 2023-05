Crollo a Longobucco, Furgiuele attacca: «dem e M5S si facciano esame di coscienza»

CATANZARO – “Grazie a Matteo Salvini per l’attenzione sui fatti del ponte crollato qualche giorno fa a Longobucco, in provincia di Cosenza. È importante andare a fondo della questione e anche per questo Anas ha avviato un’inchiesta”. Lo dichiara il deputato Domenico Furgiuele, vice capogruppo della Lega alla Camera.

“Al di là della propaganda di sinistra – aggiunge Furgiuele – la struttura ha meno di un decennio e la colpa del crollo non è di certo attribuibile in alcun modo all’attuale gestione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Forse chi dovrebbe farsi un esame di coscienza sono gli ultimi ministri dem e pentastellati? Il Mit e la Lega lavorano con forza per il bene della Calabria e dell’Italia. Alla sinistra lasciamo le polemiche”.