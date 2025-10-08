- Advertisement -

COSENZA – In provincia di Cosenza Occhiuto (circoscrizione Nord) ha prevalso su Tridico per circa 14mila voti di differenza. Si tratta del secondo scarto minore tra tutte le province, dietro solo a Vibo Valentia, dove il rieletto presidente l’ha spuntata con 3mila voti di scarto, ma certamente più significativo considerando la dimensione e i comuni del Cosentino.

Non soltanto la città di Cosenza, dove Tridico ha ottenuto il 56,79% staccando di 15 punti Occhiuto al 41,93% e Rende (57,29% delle preferenze contro il 40,79% del rieletto presidente). In totale sono stati 54 i comuni della provincia di Cosenza dove i cittadini hanno scelto l’ex presidente dell’Inps.

Tra le particolarità “numeriche” di questa tornata elettorale in Provincia di Cosenza spicca su tutti il risultato di Scala Coeli, paese natio dei Tridico, dove il candidato del campo largo del centrosinistra ha ottenuto una percentuale bulgara: 85,38% dei consensi. A Scigliano, Tridico ha prevalso per un solo voto di scarto (254 contro 243), a Carolei di 20 voti e a Castrolibero di 70.

Riflessione proprio per Castrolibero. Tutti i sindaci che si sono candidati alle regionali (Capalbo, Nociti, Succurro e via dicendo), nei comuni da loro amministrati hanno vinto con altissime percentuali mentre Orlandino Greco, che è stato si eletto in consiglio regionale con la Lega, ha visto nel suo comune vincere Tridico seppur con un piccolo scarto.

Come da tradizione molti comuni della fascia presilana hanno premiato il candidato di centrosinistra, risultato vittorioso anche in diversi comuni Arbëreshë. Sullo Ionio ha vinto in una decina di comuni, mentre sul tirreno cosentino Tridico ha vinto in quattro soli centri (San Lucido, Serra D’Aiello, Praia a Mare e Tortora).

I comuni dove i cittadini hanno premiato Pasquale Tridico

Acri

Tridico (58,34%) – Occhiuto (41,15%)

Aiello Calabro

Tridico (65,43%) – Occhiuto (34,21%)

Alessandria del Carretto

Tridico (50,68%) – Occhiuto (48,65%)

Belsito

Tridico (63,73%) – Occhiuto (35,85%)

Bisignano

Tridico (56,48%) – Occhiuto (43,16%)

Bocchigliero

Tridico (60,04%) – Occhiuto (39,96%)

Calopezzati

Tridico (64,25%) – Occhiuto (35,41%)

Caloveto

Tridico (51,17%) – Occhiuto (48,62%)

Campana

Tridico (63,16%) – Occhiuto (63,84%)

Carolei

Tridico (49,86%) – Occhiuto (48,44%)

Casali del Manco

Tridico (63,45%) – Occhiuto (35,63%)

Castiglione Cosentino

Tridico (51,78%) – Occhiuto (46,98%)

Castrolibero

Tridico (48,43%) – Occhiuto (47,01%)

Celico

Tridico (52,97%) – Occhiuto (45,66%)

Cerisano

Tridico (52,78%) – Occhiuto (45,07%)

Crosia

Tridico (51,58%) – Occhiuto (47,86%)

Domanico

Tridico (52,87%) – Occhiuto (45,22%)

Figline Vegliaturo

Tridico (52,27%) – Occhiuto (47,58%)

Frascineto

Tridico (50,61%) – Occhiuto (48,62%)

Longobucco

Tridico (59,98%) – Occhiuto (39,86%)

Luzzi

Tridico (58,15%) – Occhiuto (41,20%)

Mandatoriccio

Tridico (59,66%) – Occhiuto (39,77%)

Marzi

Tridico (63,33%) – Occhiuto (36,25%)

Mendicino

Tridico (49,31%) – Occhiuto (47,58%) 81 voti di scarto

Montegiordano

Tridico (50,47%) – Occhiuto (48,75%)

Mottafollone

Tridico (56,23%) – Occhiuto (43,58%)

Nocara

Tridico (55,75%) – Occhiuto (41,59%)

Pietrafitta

Tridico (51,28%) – Occhiuto (47,70%)

Pietrapaola

Tridico (57,86%) – Occhiuto (41,94%)

Praia a Mare

Tridico (51,69%) – Occhiuto (46,81%)

Rogliano

Tridico (52,10%) – Occhiuto (47,15%)

Rose

Tridico (52,36%) – Occhiuto (46,67%)

Rota Greca

Tridico (56,90%) – Occhiuto (51,24%)

Rovito

Tridico (57,01%) – Occhiuto (42,16%)

San Benedetto Ullano

Tridico (51,64%) – Occhiuto (47,82%)

San Cosmo Albanese

Tridico (55,98%) – Occhiuto (44,02%)

San Demetrio Corone

Tridico (55,16%) – Occhiuto (44,29%)

San Fili

Tridico (58,94%) – Occhiuto (39,48%)

San Giorgio Albanese

Tridico (52,10%) – Occhiuto (46,56%)

San Lorenzo Bellizzi

Tridico (55,60%) – Occhiuto (43,28%)

San Lucido

Tridico (51,27%) – Occhiuto (47,60%)

San Martino di Finita

Tridico (59,71%) – Occhiuto (35,97%)

San Pietro in Guarano

Tridico (51,71%) – Occhiuto (47,35%)

Sant’Agata Di Esaro

Tridico (58,04%) – Occhiuto (41,10%)

Santa Sofia D’Epiro

Tridico (57,42%) – Occhiuto (42,00%)

Santo Stefano di Rogliano

Tridico (53,63%) – Occhiuto (45,30%)

Scala Colei

Tridico (85,38%) – Occhiuto (14,62%)

Scigliano

Tridico (49,71%) – Occhiuto (49,51%) 1 voto di scarto

Serra D’Aiello

Tridico (54,04%) – Occhiuto (45,96%)

Spezzano Albanese

Tridico (63,17%) – Occhiuto (35,84%)

Spezzano della Sila

Tridico (59,64%) – Occhiuto (39,56%)

Terravecchia

Tridico (68,10%) – Occhiuto (31,82%)

Tortora

Tridico (50,50%) – Occhiuto (47,97%)

Zumpano

Tridico (56,74%) – Occhiuto (42,76%)