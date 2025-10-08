COSENZA – In provincia di Cosenza Occhiuto (circoscrizione Nord) ha prevalso su Tridico per circa 14mila voti di differenza. Si tratta del secondo scarto minore tra tutte le province, dietro solo a Vibo Valentia, dove il rieletto presidente l’ha spuntata con 3mila voti di scarto, ma certamente più significativo considerando la dimensione e i comuni del Cosentino.
Non soltanto la città di Cosenza, dove Tridico ha ottenuto il 56,79% staccando di 15 punti Occhiuto al 41,93% e Rende (57,29% delle preferenze contro il 40,79% del rieletto presidente). In totale sono stati 54 i comuni della provincia di Cosenza dove i cittadini hanno scelto l’ex presidente dell’Inps.
Tra le particolarità “numeriche” di questa tornata elettorale in Provincia di Cosenza spicca su tutti il risultato di Scala Coeli, paese natio dei Tridico, dove il candidato del campo largo del centrosinistra ha ottenuto una percentuale bulgara: 85,38% dei consensi. A Scigliano, Tridico ha prevalso per un solo voto di scarto (254 contro 243), a Carolei di 20 voti e a Castrolibero di 70.
Riflessione proprio per Castrolibero. Tutti i sindaci che si sono candidati alle regionali (Capalbo, Nociti, Succurro e via dicendo), nei comuni da loro amministrati hanno vinto con altissime percentuali mentre Orlandino Greco, che è stato si eletto in consiglio regionale con la Lega, ha visto nel suo comune vincere Tridico seppur con un piccolo scarto.
Come da tradizione molti comuni della fascia presilana hanno premiato il candidato di centrosinistra, risultato vittorioso anche in diversi comuni Arbëreshë. Sullo Ionio ha vinto in una decina di comuni, mentre sul tirreno cosentino Tridico ha vinto in quattro soli centri (San Lucido, Serra D’Aiello, Praia a Mare e Tortora).
I comuni dove i cittadini hanno premiato Pasquale Tridico
Acri
Tridico (58,34%) – Occhiuto (41,15%)
Aiello Calabro
Tridico (65,43%) – Occhiuto (34,21%)
Alessandria del Carretto
Tridico (50,68%) – Occhiuto (48,65%)
Belsito
Tridico (63,73%) – Occhiuto (35,85%)
Bisignano
Tridico (56,48%) – Occhiuto (43,16%)
Bocchigliero
Tridico (60,04%) – Occhiuto (39,96%)
Calopezzati
Tridico (64,25%) – Occhiuto (35,41%)
Caloveto
Tridico (51,17%) – Occhiuto (48,62%)
Campana
Tridico (63,16%) – Occhiuto (63,84%)
Carolei
Tridico (49,86%) – Occhiuto (48,44%)
Casali del Manco
Tridico (63,45%) – Occhiuto (35,63%)
Castiglione Cosentino
Tridico (51,78%) – Occhiuto (46,98%)
Castrolibero
Tridico (48,43%) – Occhiuto (47,01%)
Celico
Tridico (52,97%) – Occhiuto (45,66%)
Cerisano
Tridico (52,78%) – Occhiuto (45,07%)
Crosia
Tridico (51,58%) – Occhiuto (47,86%)
Domanico
Tridico (52,87%) – Occhiuto (45,22%)
Figline Vegliaturo
Tridico (52,27%) – Occhiuto (47,58%)
Frascineto
Tridico (50,61%) – Occhiuto (48,62%)
Longobucco
Tridico (59,98%) – Occhiuto (39,86%)
Luzzi
Tridico (58,15%) – Occhiuto (41,20%)
Mandatoriccio
Tridico (59,66%) – Occhiuto (39,77%)
Marzi
Tridico (63,33%) – Occhiuto (36,25%)
Mendicino
Tridico (49,31%) – Occhiuto (47,58%) 81 voti di scarto
Montegiordano
Tridico (50,47%) – Occhiuto (48,75%)
Mottafollone
Tridico (56,23%) – Occhiuto (43,58%)
Nocara
Tridico (55,75%) – Occhiuto (41,59%)
Pietrafitta
Tridico (51,28%) – Occhiuto (47,70%)
Pietrapaola
Tridico (57,86%) – Occhiuto (41,94%)
Praia a Mare
Tridico (51,69%) – Occhiuto (46,81%)
Rogliano
Tridico (52,10%) – Occhiuto (47,15%)
Rose
Tridico (52,36%) – Occhiuto (46,67%)
Rota Greca
Tridico (56,90%) – Occhiuto (51,24%)
Rovito
Tridico (57,01%) – Occhiuto (42,16%)
San Benedetto Ullano
Tridico (51,64%) – Occhiuto (47,82%)
San Cosmo Albanese
Tridico (55,98%) – Occhiuto (44,02%)
San Demetrio Corone
Tridico (55,16%) – Occhiuto (44,29%)
San Fili
Tridico (58,94%) – Occhiuto (39,48%)
San Giorgio Albanese
Tridico (52,10%) – Occhiuto (46,56%)
San Lorenzo Bellizzi
Tridico (55,60%) – Occhiuto (43,28%)
San Lucido
Tridico (51,27%) – Occhiuto (47,60%)
San Martino di Finita
Tridico (59,71%) – Occhiuto (35,97%)
San Pietro in Guarano
Tridico (51,71%) – Occhiuto (47,35%)
Sant’Agata Di Esaro
Tridico (58,04%) – Occhiuto (41,10%)
Santa Sofia D’Epiro
Tridico (57,42%) – Occhiuto (42,00%)
Santo Stefano di Rogliano
Tridico (53,63%) – Occhiuto (45,30%)
Scala Colei
Tridico (85,38%) – Occhiuto (14,62%)
Scigliano
Tridico (49,71%) – Occhiuto (49,51%) 1 voto di scarto
Serra D’Aiello
Tridico (54,04%) – Occhiuto (45,96%)
Spezzano Albanese
Tridico (63,17%) – Occhiuto (35,84%)
Spezzano della Sila
Tridico (59,64%) – Occhiuto (39,56%)
Terravecchia
Tridico (68,10%) – Occhiuto (31,82%)
Tortora
Tridico (50,50%) – Occhiuto (47,97%)
Zumpano
Tridico (56,74%) – Occhiuto (42,76%)