Cosenza, presentato in Provincia il workshop alimentare: previsto a Tirana

COSENZA – Le eccellenze dell’enogastronomia calabrese a Tirana il prossimo il 24 e 25 aprile, nel corso del workshop alimentare che si terrà nell’Hotel Hilton Garden Inn. L’evento è organizzato dal Consorzio Prodotti Qualità Calabria, con la collaborazione di Federterziario Calabria e il patrocinio della Provincia di Cosenza e della Regione Calabria.

Il progetto nasce per favorire il processo di internazionalizzazione delle piccole e medie aziende del settore agro-alimentare di tutto il territorio provinciale, quale fattore strategico di crescita e di sviluppo e per promuovere i prodotti di qualità e le eccellenze calabresi sostenendone l’ingresso nei mercati internazionali. “Come Federtarziario – ha spiegato Luca Lucia presidente FederTerziario Calabria – il nostro obiettivo è far crescere le imprese. Agiamo come una squadra di supporto, in cui ogni professionista concorre a sostenere e facilitare il percorso di impresa, in un rapporto continuo che non fa sentire mai da soli gli imprenditori.

Siamo convinti che per tutte le imprese, piccole o grandi che siano, la chiave del successo è non fermarsi solo alle idee vincenti, ma avvalersi di chi conosce bene i sistemi complessi del mercato, sa individuare le soluzioni migliori per facilitare l’attivazione di collaborazioni strategiche e lo sviluppo di filiere competitive. Il Consorzio nasce – ha poi concluso Lucia – perché crediamo nel fare rete in maniera propositiva, si tratta di sinergia positiva per il futuro della nostra regione”. La presidente della Provincia Rosaria Succurro, nel ringraziare Federterziario e il Consorzio Prodotti Qualità Calabria per l’impegno profuso, ha spiegato che “la scelta di Tirana non è casuale ma ha anzi una profonda ragion d’essere nella presenza in provincia di Cosenza della più grande comunità italo-albanese, con la quale i legami di fratellanza ben si coniugano con lo sviluppo di relazioni commerciali con l’Albania”.