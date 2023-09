Cosenza, il Ponte di Calatrava ripulito e riparato dagli ultimi atti vandalici

COSENZA – Un nuovo importante intervento di manutenzione per ripulire luoghi della città fatti oggetto da azioni vandaliche fortemente voluto dal sindaco Franz Caruso, è stato portato avanti in questi giorni con determinazione dall’assessore Francesco De Cicco. L’opera di ripulitura delle colonne, imbrattate con disegni e scritte offensive di vernice colorata, e riparazione delle barre corrimano rotte, è stata svolta sul Ponte di Calatrava a cui è seguita la bonifica della parte sottostante la struttura in cui si era formata una nuova microdiscarica abusiva.

“Da Tempo abbiamo deciso di intraprendere un’autentica e concreta battaglia contro quella che appare una vera e propria inciviltà diffusa nella nostra città – hanno affermato in una nota congiunta il sindaco Franz Caruso e l’assessore Francesco De Cicco – ad opera non solo di cosentini, ma riteniamo, anche e forse, soprattutto, di visitatori barbari e selvaggi che deturpano il bene pubblico e mortificano il nostro paesaggio urbano.

Lo stiamo facendo e continueremo a farlo con perseveranza con la speranza di riuscire a vincere una lotta che al momento risulta impari, ma che appena saranno messe in funzione le fototrappole e la videosorveglianza, sarà certamente più agevole. Di certo non lasceremo mai, comunque, che regni indisturbato un ambiente malsano e degradato, seppur ogni azione straordinaria che sviluppiamo ci porta in affanno e ci sfianca perché lavoriamo tentando di non pesare sulle casse comunali, come in questo caso”.

“Il nostro obiettivo – hanno concluso Franz Caruso e Francesco De Cicco – rimane quello di assicurare il decoro urbano nell’intero territorio cittadino per un ambiente sano, decoroso e vivibile adeguato al ruolo di città capoluogo di provincia che Cosenza riveste e che vogliamo sempre più attrattiva, bella, ordinata e, soprattutto, con un’alta qualità della vita”.