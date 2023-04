Cosenza, dalla Prefettura via libera ad altri 5 progetti di videosorveglianza

COSENZA – Videosorveglianza e sicurezza in provincia di Cosenza al centro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di Cosenza, presieduto dalla prefetta Vittoria Ciaramella. Sono stati ulteriori progetti per impianti di videosorveglianza che, per l’anno 2023 raggiungono il numero di undici, aggiungendosi ai trenta ratificati nei precedenti anni. I progetti sono stati presentati dai sindaci di Frascineto, Laino Castello, Lungro, Serra d’Aiello e Scigliano.

I comuni sono stati individuati da parte del ministero dell’Interno, nell’ambito del Programma operativo complementare, i cosiddetti Poc legalità, tra i potenziali beneficiari di finanziamenti per la realizzazione delle progettualità.

I progetti che hanno ottenuto da parte del Comitato una positiva valutazione ai fini della sicurezza urbana, saranno inoltrati alla segreteria tecnica del ministero dell’Interno “nella consapevolezza – è scritto in una nota della Prefettura – che l’implementazione ed il potenziamento degli impianti già esistenti e la creazione di nuovi sistemi daranno sicuro impulso e valido ausilio all’attività investigativa ma anche a quella di prevenzione“.