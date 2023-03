Cosenza: controlli a tappeto della polizia in città e in provincia. Decine di arresti, denunce e sequestri

COSENZA – Nella settimana che sta per concludersi, la questura di Cosenza ha predisposto in tutto il cosentino le operazioni di contrasto alle attività criminali.

L’attività di prevenzione e di controllo del territorio da parte della squadra mobile, della squadra volante e dei commissariati distaccati di pubblica sicurezza ha generato la denuncia a piede libero di 5 persone, 21 arresti per reati quali detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, maltrattamenti in famiglia, violenza privata aggravata, detenzione di armi clandestine, estorsione, rapina, sfruttamento del lavoro e reati connessi al giuoco illegale.

Arresti domiciliari per due coniugi e una terza persona

La Squadra Mobile ha eseguito altre 3 ordinanze dell’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due coniugi ed una terza persona, ritenuti responsabili dei delitti di violenza privata aggravata, estorsione, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nei confronti di una quarantenne cosentino.

Digos, il fiuto infallibile dei cani antidroga

Continuano i controlli straordinari del territorio nel centro cittadino disposti dal questore della Provincia di Cosenza Michele Maria Spina. All’interno di un bar del centro cittadino, l’infallibile fiuto di “Digos”, il cane pastore dell’unità cinofila, ha permesso di rinvenire alcuni panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish, sequestrati. Intensificati anche i controllo nei confronti delle persone sottoposte ad obblighi di legge, nel corso dei quali, a seguito di perquisizione, sono state rinvenute e sequestrate cartucce illegittimamente detenute, con relativa denuncia all’A.G.

Slot Machine “truccate”

La Squadra Volante unitamente agli specialisti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e del Commissariato di P.S. di Paola, coadiuvati da Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Cosenza hanno svolto una vasta operazione in tutto il comprensorio della Provincia di Cosenza, volta alla verifica degli apparecchi di gioco illegali. Sono state controllate 9 sale da giuoco, circa 50 gli apparecchi da giuoco sottoposti a verifica di cui 20 alterati e sottoposti a sequestro. Sequestrati anche circa 10 mila euro frutto dell’illecita attività di frode informatica ed elevate sanzioni amministrative per il recupero dell’imposta evasa nonché la chiusura, per un periodo variabile dai trenta ai sessanta giorni, degli esercizi presso i quali sono stati rinvenuti gli apparecchi di gioco manomessi.

Incisiva l’attività svolta dall’ufficio immigrazione

A tal proposito sono state eseguite 2 espulsioni, un ordine di allontanamento del questore e un trasferimento presso il centro di permanenza per rimpatrio.