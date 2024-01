Cosenza, da domani il ritiro della “Carta dedicata a te” in tutti gli uffici postali della provincia

COSENZA – Dedicata a Te è la carta che può utilizzata presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari. Poste Italiane comunica che da domani, venerdì 26 gennaio, in tutti i 223 uffici postali della provincia di Cosenza sarà possibile ritirare anche la Carta di inclusione, sulla quale verrà erogato, per gli aventi diritto, l’assegno di inclusione. I richiedenti potranno ritirare la Carta di inclusione solo dopo aver ricevuto dall’Inps la relativa comunicazione, presentando un documento di identità valido e il codice fiscale.

Se per lo stesso nucleo familiare sono state richieste più carte, ogni titolare dovrà ritirare la propria personalmente. Per ridurre i tempi di attesa allo sportello è consigliabile recarsi negli uffici postali in tarda mattinata e privilegiando i giorni successivi al 26. Infine Poste Italiane ricorda che la domanda di assegno di inclusione può essere presentata all’Inps attraverso il sito www.poste.it, gli enti patronati e i centri di assistenza fiscale.

Attraverso una carta, distribuita da Poste italiane, verrà dunque erogato un contributo governativo per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità, previsto dalla legge di Bilancio. La tessera Postepay, una carta elettronica di pagamento prepagata e ricaricabile, conterrà adesso di un totale di 459 euro da destinare all’acquisto di beni alimentari o per fare la benzina. Per ottenere la carta elettronica non era necessario presentare domanda: i soggetti interessati che rientravano nei requisiti previsti dalla misura erano sati informati dai Comuni – sulla base di un elenco fornito dall’Inps – riguardo le modalità di ritiro presso gli uffici postali.

A partire dal 18 luglio, infatti, i Comuni hanno iniziato a inviare le comunicazioni ai beneficiari della carta risparmio spesa contenenti le indicazioni per il ritiro delle carte presso gli Uffici postali.