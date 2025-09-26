Cosenza, boom di passaporti negli uffici postali: 1.650 in un anno | E arrivano anche a casa

- Advertisement -

COSENZA – La provincia di Cosenza si conferma protagonista in Calabria per numero di passaporti rilasciati e rinnovati negli uffici postali. In poco più di un anno dall’avvio dell’iniziativa, i 228 uffici della provincia cosentina hanno rilasciato ben 1.650 documenti. Numero che hanno contribuito al traguardo nazionale di 100mila passaporti emessi da Poste Italiane e raggiunto a Pescara, con il rilascio del documento numero 100mila.

I passaporti rilasciati e rinnovati negli uffici postali

Ma anche il territorio cosentino ha dato un contributo significativo, confermandosi la provincia calabrese con il maggior numero di richieste soddisfatte. Il servizio è partito a marzo dello scorso anno grazie a una convenzione tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L’accordo ha reso più semplice l’iter per ottenere il documento. Dopo la fase iniziale nei Comuni con meno di 15mila abitanti, inseriti nel progetto Polis, l’iniziativa è stata estesa anche alle grandi città.

La richiesta dei 2.305 uffici Polis

Ad oggi, è possibile richiedere il rilascio del passaporto in 2.305 uffici Polis e in 415 uffici postali urbani di tutta Italia. Dati alla mano, oltre 77mila richieste sono arrivate dai piccoli centri e più di 30mila dagli uffici cittadini.

Procedimento semplice e immediato

Il procedimento è stato pensato per essere rapido e accessibile. Basta presentare un documento d’identità, codice fiscale, foto, bollettino e marca da bollo. Sarà poi l’operatore postale a raccogliere i dati biometrici e inviare la documentazione alla Questura di riferimento.

Tra le novità più apprezzate dai cittadini la possibilità di ricevere il passaporto direttamente a casa. Modalità celta dal 79% dei cittadini dei piccoli centri e dal 33% degli utenti delle grandi città. Un servizio che ha rivoluzionato le modalità di rilascio del documento, riducendo tempi e attese, e che a Cosenza ha trovato terreno fertile, diventando un esempio di efficienza e inclusione per tutta la Calabria.