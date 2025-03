- Advertisement -

SALERNO – Accusato di falso e corruzione era stato rinviato a giudizio nel 2020 dal Tribunale di Salerno, competente per i reati che riguardano i procedimenti sui magistrati del distretto di Catanzaro. Per l’ex procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla, sono stati chiesti tre anni di reclusione. Due anni di reclusione ciascuno invece per Carmine Greco, l’ex comandante della Stazione di Cava di Melis dei carabinieri forestali, per il poliziotto di Cosenza Vito Tignanelli, gestore della società di intercettazione “Stm srl”e la moglie di Tignanelli, Marisa Aquino, titolare della “Stm srl”. Un anno invece per Alessandro Nota, carabiniere in servizio a Cava di Melis. Queste le richieste di condanna formulate dal procuratore aggiunto di Salerno Luigi Alberto Cannavale e dalla sostituta Francesca Fittipaldi.

I fatti contestati si riferiscono a quando Euenio Facciolla rivestiva il ruolo di procuratore di Castrovillari. Da una costola dell’indagine “Stige” erano emersi fatti di rilevanza penale che avevano indotto la Dda di Catanzaro a inviare le risultanze alla competente Procura di Salerno che poi rinviò a giudizio Facciola e gli altri imputati. In particolare per l’ex Procuratore le accuse verterebbero si fatti avvenuti tra il 2016 e il 2018. In particolare su alcuni incarichi alla società “Stm srl” per svolgere intercettazioni telefoniche e ambientali presso la Procura della Repubblica di Castrovillari. Per l’accusa avrebbe «affidato il noleggio di apparecchiature nell’ambito di attività di intercettazione alla Stm srl, formalmente intestata a Marisa Aquino e di fatto amministrata da Vito Tignanelli». Incarico che, sempre secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe consentito a Facciolla di ottenere quale vantaggio personale l’uso di un’utenza telefonica e la installazione di un sistema di videosorveglianza con due telecamere davanti alla propria abitazione e procurato un «ingiusto vantaggio patrimoniale alla Stm srl in violazione dell’obbligo di imparzialità gravante su ogni pubblico ufficiale».

Contestato anche il reato di falso materiale ed ideologico per una serie di atti di indagini che sarebbero stati falsificati e contestati anche al carabiniere in servizio a Cava di Melis Nota. In particolare per avere predisposto una annotazione di polizia giudiziaria concordata con il maresciallo Carmine Greco e risultata «materialmente falsa poiché recava la data del 31 dicembre 2017, giorno in cui Greco non era in servizio». Dopo l’arresto dell’imprenditore Antonio Spadafora nell’operazione “Stige”, Facciolla e Carmine Greco, secondo l’accusa, avrebbero concordato la redazione di una annotazione nella quale fossero descritte le attività informative che Greco aveva acquisito mesi prima nel corso di interlocuzioni con Antonio Spadafora, documento risultato materialmente falso. Su istigazione del comandante Nota, nel protocollare la nota indirizzata a Facciolla, datata 31 novembre 2017 e firmata proprio dall’ex comandante della stazione, «avrebbe poi attestato falsamente di avere ricevuto l’atto il 31 novembre 2017 quando in realtà sarebbe stato ultimato il 19 febbraio 2018».