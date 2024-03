Corigliano Rossano, Occhiuto: ‘Straface, candidatura utile a vincere le elezioni’

CORIGLIANO ROSSANO – “Questo governo regionale in Calabria, in due anni ha fatto molto più di quanto è stato fatto negli ultimi vent’anni”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in occasione della sua visita elettorale a Corigliano Rossano per supportare il candidato a sindaco del centrodestra, la consigliera regionale di Forza Italia, Pasqualina Straface, che ha definito, una candidatura, utile a vincere le elezioni a Corigliano Rossano, una delle città più importanti della Calabria. “Per questo territorio abbiamo fatto tanto – ha spiegato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto – ma bisogna lavorare ancora molto per recuperare il ritardo accumulato. Basti pensare che in questi due anni, siamo riusciti ad investire tre miliardi e mezzo per la Strada Statale 106 Jonica, a parte il terzo macrolotto, quando nei precedenti vent’anni non era stato dato un centesimo. Rispetto ai tanti proclami del passato, entro l’anno prossimo avremo l’elettrificazione della Ferrovia Ionica. E infine sono stati riavviati i lavori dell’Ospedale della Sibaritide che partiranno di qui a qualche settimana. Una struttura che rischiava di diventare un reliquato di architettura sanitaria”.

- Pubblicità Sky-