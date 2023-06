Corigliano Rossano, l’assessore Viteritti minacciato telefonicamente

CORIGLIANO ROSSANO – Nelle prime ore della giornata di oggi l’assessore alle Politiche Ambientali del comune di Corigliano Rossano, Damiano Viteritti, ha ricevuto una telefonata dai toni inquietanti e minacciosi nei confronti della sua persona, del sindaco e di altri componenti dell’amministrazione.

A rivelarlo è l’amministrazione comunale di Corigliano Rossano che informa che nell’immediato Viteritti ha contattato il sindaco Flavio Stasi e insieme hanno concertato di formulare regolare denuncia alle autorità.

“L’assessore Viteritti – riporta una nota – è tranquillo e continuerà senza sosta nel procedere nel suo importante lavoro a servizio della comunità. Damiano è un professionista dalla nota rettitudine che lavora senza timore alcuno – ha dichiarato il sindaco Flavio Stasi – non saranno gli atti sconclusionati di qualche invasato a fermare l’azione dell’amministrazione. Credo che lo abbiamo dimostrato più volte. Avremmo anche fatto a meno di rendere pubblica la cosa, ma abbiamo preferito in questo caso dare direttamente la notizia in maniera corretta. L’assessore Viteritti ha la mia vicinanza e quella dell’intera amministrazione e so che continuerà senza tentennamenti nel delicato ruolo che svolge, con ancora più abnegazione e con la consueta serenità, come tutti noi”.