Corigliano Rossano, è arrivata la reliquia di San Francesco di Paola

COSENZA – Per la prima volta un frammento della reliquia del sandalo di San Francesco di Paola è stato portato a piedi a Corigliano Rossano da una delegazione di Frati Minimi che sono giunti passando da Paterno Calabro, Cosenza, Casali del Manco, Spezzano Sila, Celico, Lappano, San Pietro in Guarano, Rose, Luzzi e Acri.

Nell’occasione è stato inaugurato il terzo percorso del Cammino di San Francesco, la Via dei Monasteri.

“Il pellegrinaggio inaugurale – affermano dal Comune di Corigliano Rossano – è stato un momento straordinario e una benedizione per tutto il territorio coinvolto, per la Calabria e per tutti i devoti. La Via dei Monasteri più che un singolo viaggio è un andirivieni, un percorso complesso compiuto da Francesco per congiungere le chiese che lui stesso ha costruito in Calabria dopo quella di Paola, ovvero Paterno (1472), Spezzano (1474) e Corigliano (1476). La fondazione di questi monasteri è segno della grande maturità spirituale raggiunta da frate Francesco e del forte legame intrecciato con la sua gente e i suoi confratelli”.

Il percorso

Inizia da Paterno e fa tappa a Cosenza. Da lì si procede verso la Pre-Sila cosentina all’interno dell’Area MaB (Man and the Biosphere) Unesco. Lungo il cammino si attraversano campi, vigneti e uliveti oltre a boschi di querce e castagni, fino ad arrivare agli abeti e ai pini delle quote più alte (1.135 metri). L’arrivo è tra distese di ulivi, con lo sfondo del Golfo di Corigliano-Rossano che incornicia il Mar Ionio.

L’emozione di Stasi

“Il pellegrinaggio inaugurale, terminato ieri con l’arrivo al nostro Santuario diSsan Francesco a Corigliano-Rossano – afferma il sindaco Flavio Stasi – è un importante momento di condivisione di intenti. Un giorno di festa autentica, ma anche di riflessione visto che l’Ordine dei Minimi ha voluto imperniare la giornata principalmente sul tema della pace, e di questo sono ancor più grato. Padre Domenico ha guidato il cammino inaugurale della via dei Monasteri, che non a caso unisce la Calabria partendo dal Tirreno, attraversando la Sila, il Pollino ed arrivando nella nostra città. Un altro strumento importante per valorizzare la nostra storia, la tradizione – conclude – ed il nostro splendido territorio”.