Corigliano Rossano, dipendente comunale accusa malore e muore: aperta inchiesta

CORIGLIANO ROSSANO – Dolore e sgomento a Corigliano Rossano per la morte improvvisa di un dipendente comunale di 65 anni, che faceva parte della squadra di tecnici impiegati nel Settore Reti e Manutenzione per la gestione della rete idrica. Secondo quanto si apprende, il dipendente stava svolgendo era in servizio quando e, da quanto riportano i colleghi, è stato colto da un malore mentre si rifocillava ad una fontana in località Piana Caruso. Allertati subito i soccorsi, sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

L’amministrazione comunale si stringono attorno alla famiglia per la prematura scomparsa dell’uomo. «Un dipendente assunto in questi ultimi anni – evidenzia la nota del comune – che aveva avuto già modo di farsi apprezzare come persona e come lavoratore, per la professionalità e per la serietà dimostrata sul lavoro oltre che per le qualità umane, apprezzate dai colleghi, dall’intera Amministrazione e dai cittadini con i quali si rapportava quotidianamente».

«Esprimiamo vicinanza ai familiari – continua la nota – per la perdita del caro Vincenzo che ci lascia senza parole ma con un immenso e muto dolore.

Secondo quanto riportato dal giornale l’Eco dello Jonio, è stata aperta inchiesta per la verifica di eventuali responsabilità. L’indagine è affidata ai carabinieri di Corigliano Centro.