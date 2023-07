Corigliano Rossano come il far west: proiettile vagante colpisce auto in sosta

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Inquieta l’episodio avvenuto qualche giorno fa a Rossano. In piena notte un proiettile vagante ha colpito il parabrezza di un’auto in sosta sul lungomare rossanese. L’accaduto è stato denunciato alle forze dell’ordine da un settantenne del posto, intestatario del mezzo ed estraneo ad ambienti criminali.

Bisogna capire se tale gesto è maturato in un ambiente criminale o è un episodio isolato. Un accaduto che lascia, però, poco spazio all’immaginazione dato che Corigliano Rossano, ormai da diverso tempo, è preda di una scorcentante escalation criminale. Tra auto incendiate, tentati omicidi, omicidi, ed atti intimidatori, che hanno costretto la Prefettura di Cosenza a rafforzare il controllo del territorio.

Al momento, su quanto successo, indagano i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano e non si esclude nessuna pista per cercare di risalire all’identità di chi ha premuto il grilletto di una pistola, girando indisturbato per strada.