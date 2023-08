Corigliano Rossano, Carmine Morello scompare 14 giorni fa. Di lui ancora nessuna traccia

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Nessuna traccia e nessuna notizia. Sono passate più di due settimane dalla scomparsa di Carmine Morello,49 anni, che si è allontanato dalla sua casa il 9 agosto scorso senza mai contattare la famiglia sprofondata nell’angoscia.

Rinviato a giudizio nell’ambito del processo Stop

L’uomo è comparso più volte nelle indagini di polizia, accostato a quello della presunta cosca Acri Morfo. Era stato rinviato a giudizio nell’ambito del processo Stop, ma ne era uscito assolto da ogni accusa. Secondo i familiari, che hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri, non sarebbe da lui allontanarsi per così tanto tempo senza dare notizie.

Gli ultimi movimenti

Morello è uscito di casa a bordo della sua moto, in via Vallone del Grano, indosso ha una polo e un paio di jeans, con sé il borsello con i documenti e il cellulare. Come faceva spesso è andato a trovare un amico a Corigliano Scalo. Poi si è allontanato, lasciando dietro di sé il cellulare. Da allora si sono perse le tracce. Sulla scomparsa stanno indagando i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano diretto dal maggiore Marco Filippi. Al vaglio ogni ipotesi partendo dai suoi ultimi movimenti.