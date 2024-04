Corigliano Rossano, 700 studenti alla scoperta del riciclo della carta

Si rinnova l’appuntamento con Riciclo Aperto, l’evento dedicato alla filiera del riciclo di carta e cartone giunto alla 24esima edizione. Da martedì 9 a venerdì 12 aprile Ecoross aprirà le porte dell’impianto di selezione a circa 700 studenti provenienti dalle scuole del comprensorio, che avranno l’opportunità di scoprire e approfondire le pratiche e i processi che caratterizzano il mondo del riciclo.

Per il 14esimo anno consecutivo, l’azienda è tra gli oltre 100 siti in tutta Italia (tra musei, impianti, cartiere e cartotecniche) aderenti all’iniziativa inserita nell’ambito della quarta edizione della Paper Week, organizzata da Comieco – Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica – in collaborazione con la Federazione Carta e Grafica, Unirima, e con il patrocinio di ANCI, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Utilitalia e Rai per la Sostenibilità.

L’evento, rivolto alle scuole, rappresenta l’occasione giusta per sensibilizzare i giovani sulle pratiche di riciclo e sul ruolo cruciale di ognuno nella salvaguardia dell’ambiente. Agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado partecipanti quest’anno, si aggiungono anche gli studenti del biennio del Liceo Classico “San Nilo” dell’area urbana di Rossano, che saranno ospiti di Ecoross nel pomeriggio di venerdì 12 aprile.

Tutti i ragazzi avranno modo di visitare l’azienda e l’impianto di selezione, osservando le modalità di lavorazione dei rifiuti differenziati e il loro avvio al recupero e al riciclo presso i vari Consorzi. Durante l’evento, oltre allo staff di Ecoross saranno presenti due referenti di Comieco, pronti a rispondere a qualsiasi domanda e a fornire ulteriori informazioni sul riciclo di carta e cartone. In aggiunta alle attività legate al riciclo dei materiali, sarà presentato agli studenti di Corigliano-Rossano anche il nuovo Servizio di Igiene Urbana in vigore dal prossimo 1 maggio, che prevede l’eliminazione di tutti i cassonetti stradali e l’avvio della raccolta con il sistema del “porta a porta spinto” sull’intero territorio comunale.