Coppola: “i festival di tradizione marcatori identitari dei nostri territori vanno tutelati”

ALTOMONTE – Il Festival Euromediterraneo di Altomonte giunto alla sua trentaseiesima edizione, oltre a rappresentare uno degli eventi culturali più importanti a livello nazionale e internazionale è ormai da considerarsi un Festival di Tradizione, è in quanto tale và tutelato. E’ quanto sostiene ormai da tempo, Il sindaco di Altomonte, Gianpietro Coppola. “Perché non è possibile- rimarca il primo cittadino – che la Regione Calabria non tuteli eventi come questi, come per esempio anche quello di Cerisano o di Montalto Uffugo, giusto per citarne qualcuno, che oltretutto si svolgono nell’entroterra calabrese e che sono i veri marcatori identitari dei nostri territori”.

