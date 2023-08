Controlli e presidio del territorio della polizia a Cosenza e provincia: un arresto e undici denunce

COSENZA – Nella settimana che si conclude oggi, la Polizia di Stato di Cosenza ha predisposto, in tutto il territorio della Provincia operazioni di contrasto alle attività criminali, impiegando 260 equipaggi nonché unità cinofile e il Camper della Polizia di Stato, 24 ore su 24. L’attività di prevenzione dei reati e del controllo del territorio ha comportato i seguenti risultati: i posti di controllo effettuati sono stati 158, nel corso dei quali sono state identificate 3233 persone e controllati 2183 veicoli. Durante i citati controlli sono state contestate 1210 infrazioni al Codice della Strada, con 8 autovetture sottoposte a sequestro amministrativo e 17 documenti di circolazione ritirati. Sono stati effettuati diversi controlli amministrativi presso esercizi commerciali.

Spaccio, danneggiamento, lesioni… un arresto e undici denunce

L’attività di prevenzione e di controllo del territorio da parte della Squadra Mobile, della Squadra Volante e dei Commissariati Distaccati di Pubblica Sicurezza ha generato l’arresto di 1 persona e la denuncia di 11 persone alle competenti Autorità Giudiziarie ed Amministrative per reati quali detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali, danneggiamento aggravato, rifiuto di indicazioni sulla identità, minacce aggravate, tentata violenza sessuale.

I servizi della Squadra Volante

La Squadra Volante, nel corso del servizio di prevenzione e controllo del territorio, ha proceduto al controllo di un’autovettura a bordo della quale sono stati identificati due soggetti sottoposti alla misura di prevenzione, irrogata dal Questore, del divieto di ritorno nel Comune di Cosenza. I due soggetti pertanto sono stati denunciati in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria. La Squadra Volante ha identificato e denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria un individuo responsabile del reato di rapina in quanto ha sottratto un casco munito di camera GoPro di un giovane che circolava a bordo di un monopattino. Il casco con la telecamera è stato recuperato e restituito al giovane.

Sempre il personale della Squadra Volanti, nel corso di mirati servizi di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, ha proceduto al controllo domiciliare di un soggetto già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Nel corso della perquisizione all’interno dell’appartamento è stata rinvenuta una modica quantità di sostanza stupefacente tipo hashish, bilancini di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento e la somma in contante, in vario taglio, di circa 4.000,00 €. L’uomo è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

In una nota via cittadina, invece, gli agenti hanno proceduto al fermo di un ciclomotore di colore blu, con a bordo un soggetto ‘già noto’. Gli operatori procedevano a perquisizione che dava esito positivo. Infatti veniva rinvenuto un coltello a serramanico con una lama della lunghezza di 10,5 cm debitamente posta sotto sequestro . Il Commissariato di Poliza di Paola ha denunciato alla competente Autorità Giudiziaria, in stato di libertà, un individuo resosi responsabile dei reati di oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali, danneggiamento aggravato, rifiuto di indicazioni sulla identità, minacce aggravate.

Sequestrate 15 kg di piante di canapa indiana

Il Commissariato di Corigliano-Rossano, nel corso di predisposti servizi di contrasto dei reati in materia di stupefacenti, ha effettuato il sequestro di alcune piante di canapa indiana in fluorescenza e di varie altezze, per un totale di 15 chilogrammi circa, impiantate in un terreno adiacente l’abitazione di un individuo poi denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria. Le piante di canapa sono state estirpate e sequestrate.

L’Ufficio Immigrazione ha proceduto alla consegna di 81 permessi di soggiorno. Eseguita una espulsione e un ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale. Nell’ambito delle attività di indagine finalizzate alla individuazione di persone che, per la loro condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano abitualmente, anche in parte, con proventi di attività delittuose e che siano dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica, gli specialisti della Divisione Anticrimine hanno individuato alcuni soggetti socialmente pericolosi, nei cui confronti sono state emesse delle misure di prevenzione personali tipiche ed atipiche. In particolare il Questore, quale Autorità Provinciale di P.S., in questa settimana ha emanato 2 avvisi orali.