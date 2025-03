Controlli antidroga tra Roggiano, Spezzano Albanese e San Demetrio Corone: un arresto e due denunce

- Advertisement -

SAN MARCO ARGENTANO – I Carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano hanno svolto numerosi servizi finalizzati al controllo del territorio e, in particolare, al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Le attività, seguite nei territori dei comuni di Roggiano Gravina, Spezzano Albanese e San Demetrio Corone, hanno consentito l’arresto di un soggetto nonché il deferimento di altre due persone.

Sequestrata marijuana e cocaina

Gli accertamenti hanno portato, complessivamente, al sequestro di oltre 150 grammi di marijuana e di circa 3 grammi di cocaina, oltre a bilancini di precisione. Le numerose perquisizioni, sia domiciliari che personali, sono state svolte sia in arco diurno che serale, anche grazie al supporto di personale del Nucleo Cinofili coadiuvati dei militari delle competenti Stazioni Carabinieri.

Le attività antidroga

Tutte le attività di polizia sono state svolte in stretto coordinamento con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza guidata dal Dottor Antonio D’Alessio e con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari guidata dal Dottor Alessandro D’Alessio. Le crescenti attività investigative poste in essere dai Carabinieri nel territorio della Valle dell’Esaro sono il frutto di una postura info-investigativa che mira produrre una sempre maggiore pressione sulle attività illegali.

L’attenta attività informativa, svolta sempre con il coordinamento delle Procure competenti sui rispettivi territori, fa emergere, ancora una volta, come le dinamiche criminali sviluppino connessioni che esulano dai confini comunali, interessando aree apparentemente eterogenee tra loro. I servizi preventivi e le pattuglie dell’Arma che quotidianamente percorrono anche le strade più impervie del territorio sono di fondamentale importanza per fornire dei segnali di concreta vicinanza alla cittadinanza. A riguardo, si sottolinea come la sinergia tra le Istituzioni e la popolazione locale sia rilevante nell’individuare quelle condotte criminose che contribuiscono a innalzare un sentimento di diffusa insicurezza negli abitanti di piccole realtà cittadine. Pertanto è essenziale contattare sempre le Forze di Polizia e fornire qualsiasi elemento che potrebbe rilevarsi essenziale al fine di perseguire le più varie tipologia di reato.