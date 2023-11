Consorzio Bonifica Bacini Meridionali del Cosentino chiede tavolo di confronto al Prefetto

COSENZA – ‘Visto il procrastinarsi dello stato di insolvenza del Consorzio Bonifica Bacini Meridionali del Cosentino, abbiamo chiesto alla Regione Calabria per il tramite U.O.A “Politiche della Montagna, Forestazione, Foreste e difesa del suolo”, al Commissario Consorzio Bonifica Bacini Meridionali del Cosentino e a S.E. Prefetto di Cosenza Dott.ssa Vittoria Ciaramella un incontro volto al valutare l’attivazione, nel caso di specie dell’istituto dell’anticipazione di liquidità, cosi come già fatto in passato dalla Regione Calabria giusta deliberazione D.G.R 310 del 28 luglio 2014 (allegata alla presente), questo quanto affermato dall’avv. Giuseppe Campanaro, Commissario regionale della Cisal-Fnasla comparto idraulico forestale e dal delegato aziendale Eugenio Saccomanno.

In occasione dell’adozione della suddetta deliberazione, si attivò per gli enti interessati (fra cui i Consorzi di Bonifica, Azienda Calabria Verde ed A.Fo.R in liquidazione) una procedura di anticipazione per un valore finanziario di oltre 200 milioni di euro. In aggiunta e/o in alternativa, tenuto conto del regime concessorio che lega la Regione Calabria ai consorzi di bonifica nello svolgimento delle loro attività, si potrebbe valutare la possibilità dell’applicazione dell’art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

Al fine di valutare la concreta fattibilità delle proposte formulate, abbiamo richiesto l’immediata convocazione ad un apposito tavolo tecnico per l’approfondimento delle soluzioni prospettate al fine di alleviare la condizione di indigenza dei lavoratori dovuta al mancato pagamento degli stipendi.Con questa iniziativa intendiamo – conclude la nota del sindacato – svolgere un ruolo attivo e propositivo nella concreta definizione della vertenza del mancato pagamento degli stipendi dei lavoratori che soffrono uno stato di insolvenza che sta causando disagi e tensioni con possibili azioni di rivalsa nei loro confronti da parte di istituti finanziari e banche aggiungendo danno al danno.