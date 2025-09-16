HomeProvincia

Coniugi uccisi nel ’91 a Vicenza, ergastolo per il killer cosentino Umberto Pietrolungo

Un'indagine che per anni è stata un cold case fino alla svolta arrivata nel 2023 quando quella traccia di dna isolata dalla polizia scientifica ha fatto match nei computer

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

VICENZA – Ergastolo per Umberto Pietrolungo, 58 anni, calabrese di Cetraro (Cosenza) già detenuto per altri reati e ritenuto così dal tribunale di Vicenza il killer dei coniugi Pierangelo Fioretto e Mafalda Begnozzi. La condanna è arrivata nel tardo pomeriggio nel corso dell’udienza preliminare davanti al giudice Antonella Crea. Un duplice delitto avvenuto a Vicenza nel lontano 25 febbraio 1991 e fino ad oggi senza un colpevole e per certi versi ancora avvolto nel mistero dato che il movente del duplice omicidio ancora non è ancora stato chiarito.

Il gup ha accolto quindi le richieste della procura e in aula erano presenti oltre al pubblico ministero Hans Roderich Blattner – che ha coordinato la super indagine svolta dalla squadra mobile della questura di Vicenza guidata dal vice questore Lorenzo Ortensi – e il procuratore capo Lino Giorgio Bruno che nel corso dell’udienza precedente per ore aveva ricostruito un’indagine che per anni è stata un cold case fino alla svolta arrivata nel 2023 quando quella traccia di dna isolata nel 2012 dalla polizia scientifica ha fatto match nei computer, dopo averla comparata con un profilo genetico rinvenuto nel corso di una sparatoria avvenuta in Calabria nel 2022, che ha dato così un nome al killer. Diversa, naturalmente, la posizione delle difese, avvocati Marco Bianco, Giuseppe Bruno e Matilde Greselin, che avevano chiesto per l’imputato l’assoluzione.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Paola Treni stazione frecciarossa

Intercity in ritardo cronico e Alta velocità a passo lento. La Salerno-Reggio Calabria tra...

Calabria
COSENZA - L’alta velocità ferroviaria italiana mostra crepe significative sulla puntualità dei convogli. E tra le tratte più critiche spicca la Salerno‑Reggio Calabria, etichettata...

Rende, la Giunta comunale avvia la stabilizzazione di venti tirocinanti

Area Urbana
RENDE (CS) – Con grande senso di responsabilità, la Giunta comunale di Rende ha deliberato l'adesione alla procedura di stabilizzazione per venti TIS (Tirocini...
Caruso_Occhiuto

«Cosenza senza nuovo ospedale, basta prendere in giro i cosentini». Caruso attacca Occhiuto

Area Urbana
COSENZA - "Non si continui a prendere in giro i calabresi ed, in particolare, i cosentini. La Regione Calabria ed il suo presidente uscente...
Noemi-Mele_Carlo-Conti

Naomi Mele, la ballerina cosentina torna per la seconda volta a Tale e Quale...

Area Urbana
COSENZA - Prosegue senza sosta l’ascesa artistica di Naomi Mele, giovane e talentuosa ballerina originaria di Cosenza, che negli ultimi anni si è fatta...
Tridico Succurro

Volano stracci. Tridico accusa la Succurro «fa voto di scambio», lei «500 euro al...

Calabria
COSENZA - L'europarlamentare M5S Pasquale Tridico punta il dito contro la destra calabrese, in particolare contro la Presidente della provincia di Cosenza Rosaria Succurro, candidata...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37358Area Urbana22465Provincia19906Italia8033Sport3871Tirreno2958Università1466
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

Area Urbana

Rende, la Giunta comunale avvia la stabilizzazione di venti tirocinanti

RENDE (CS) – Con grande senso di responsabilità, la Giunta comunale di Rende ha deliberato l'adesione alla procedura di stabilizzazione per venti TIS (Tirocini...
Caruso_Occhiuto
Area Urbana

«Cosenza senza nuovo ospedale, basta prendere in giro i cosentini». Caruso...

COSENZA - "Non si continui a prendere in giro i calabresi ed, in particolare, i cosentini. La Regione Calabria ed il suo presidente uscente...
Noemi-Mele_Carlo-Conti
Area Urbana

Naomi Mele, la ballerina cosentina torna per la seconda volta a...

COSENZA - Prosegue senza sosta l’ascesa artistica di Naomi Mele, giovane e talentuosa ballerina originaria di Cosenza, che negli ultimi anni si è fatta...
Cosenza-Castrizio
Area Urbana

Castrizio a Cosenza, l’autorità nel campo dell’archeologia apre l’anno del Telesio

COSENZA - Ad inaugurare il nuovo anno scolastico al Liceo Classico Bernardino Telesio di Cosenza la lectio magistralis del Professor Daniele Castrizio, un'autorità riconosciuta...
carabinieri
Provincia

Castrovillari, è mistero su due bimbi di 4 e 5 anni...

CASTROVILLARI (CS) - E' avvolta nel mistero la scomparsa di due fratellini, di di cinque e quattro anni, di cui non si hanno più...
primo giorno scuola cosenza
Area Urbana

Ritorno tra i banchi: anche a Cosenza suona la campanella. Un...

COSENZA - Un'avventura che ricomincia. Sono oltre 250.000 gli studenti calabresi (89.023 quelli cosentini) che tornano oggi tra i banchi di scuola per l'inizio...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA