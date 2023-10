Condizioni meteo avverse. Rinviato il concerto di Povia a Belvedere Marittimo

BELVEDERE MARITTIMO (CS) – Le condizioni meteorologiche avverse, attesa anche la comunicazione di allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile, rendono necessario il rinvio del concerto di Povia, previsto per stasera, 16 Ottobre in piazza Mercato, in occasione dei solenni festeggiamenti in onore di San Daniele Fasanella, patrono di Belvedere Marittimo.

Al contempo, i promotori hanno scelto di comune accordo di rinviare anche il convegno, il cui titolo “La Leggenda di un antico ortaggio: Il Gilò”, vedeva tra i relatori anche il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, l’assessore regionale, Gianluca Gallo e diversi ospiti di assoluto spessore.

Entrambi gli eventi – che fanno parte del vasto palinsesto di appuntamenti del programma civile voluto dall’amministrazione comunale di Belvedere Marittimo – sono rinviati a data da destinarsi. Il comitato promotore – cui fa parte anche l’ente oltre ai volontari e alle associazioni – è già al lavoro per programmare nuovamente il concerto del cantautore italiano ed il convegno storico ed enogastronomico.

“Purtroppo il tempo non è stato clemente. Il divertimento però è soltanto rimandato”. Fanno sapere di concerto l’amministrazione comunale ed il comitato promotore, sottolineando come: “Non ha senso rischiare. Ne va della pubblica sicurezza innanzitutto, e poi – oltretutto – due appuntamenti così importanti devono esser svolti in condizioni ottimali, quindi anche con condizioni climatiche tutt’altro che avverse. Si tratta di eventi di spessore che vogliamo vivere in serenità con la cittadinanza. Siamo al lavoro per comunicare le nuove date. Al momento, tempo permettendo – conclude la nota ufficiale – tutte le altre iniziative restano confermate come da programma ufficiale. Sono rinviate quelle odierne, di lunedì 16 Ottobre. Ulteriori comunicazioni saranno diramate. Dispiace. Ma ci rifaremo presto perché Belvedere Marittimo merita di vivere giornate così speciali e partecipate”.