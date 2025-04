- Advertisement -

CAMIGLIATELLO SILANO (CS) – Uno spettacolo musicale che è anche spettacolo della natura. Sono i “Concerti sul lago 2025” organizzati da Be Alternative Festival e Color Fest, produzione Be Color. Le date in cartellone di questa nuova edizione sono sabato 2 e domenica 3 agosto con due imperdibili appuntamenti per gli amanti dei live che non solo assistono ad una performance musicale dal vivo, ma assistono ad una performance musicale immersa in un paesaggio unico. La location: il lago Cecita in località San Lorenzo (chiesetta di San Lorenzo) a Camigliatello Silano in provincia di Cosenza.

Ed ecco gli artisti: sabato 2 agosto Jeff Mills, Christian Loffer ed Almamegretta (con “Sanacore Live Tour 30esimo anniversario), più aftershow Dj Set TBA.

Domenica 3 agosto, invece, Max Gazzè in “Musica e Loci” con Calabria Orchestra, poi La Nina e poi Nada (Dj Set Fabio Nirta).

Info utili

Apertura biglietteria: ore 12:30

Apertura porte: ore 13:30

Inizio concerti: ore 15

Ticket e abbonamenti per acquisto anche con 18app e Carta del Docente. È consigliabile comunque comprare il biglietto online per evitare file al botteghino ed inoltre di arrivare presto per poter godere appieno della giornata

(Link: https://linktr.ee/ConcertiSulLago). I bambini fino a 10 anni entrano gratis. Occorre portare con sé un telo da stendere sul prato, una felpa /kway. Sono presenti area food ed area drink (è vietato introdurre dall’esterno alimenti e bevande). Nell’area festival è vietato campeggiare ed accendere barbecue. Ci si può prenotare (e, nel caso, la prenotazione è obbligatoria scrivendo a busbltfestival@gmail.com) per usufruire del servizio bus navetta da Cosenza A/R con partenza alle 11 dalla corsia N.1 dell’autostazione e ritorno dopo il concerto.