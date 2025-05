Comunità Energetica di Celico: illustrati i benefici economici, ambientali e sociali

CELICO (CS) – Dopo la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile, una delle prime nate in Calabria e la prima ad essere stata validata dalla Corte dei Conti della Calabria, l’Amministrazione comunale di Celico, guidata dal sindaco Matteo Lettieri, insieme alla Legacoop Calabria e Part Energy, ha incontrato i cittadini per spiegare loro i vantaggi economici e sociali.

Il sindaco di Celico, Matteo Lettieri ha sottolineato come, “oltre ai vantaggi economici in favore della popolazione, saranno generati anche dei benefici sociali, in quanto una quota parte di tutti i profitti, andranno al Comune di Celico che li investirà in un fondo, appunto sociale. Per cui, da una parte, aiuteremo i cittadini in un momento di povertà energetica con l’aumento dei costi che ci sono stati negli ultimi anni, dall’altra ci sarà una ricaduta importante sul territorio e a cui potranno partecipare anche i comuni limitrofi”.