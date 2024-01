Comune di Zumpano ottiene 27mila euro per l’asilo nido: nuovi servizi educativi

ZUMPANO (CS) – Il Comune di Zumpano, ha partecipato con successo all’Avviso Pubblico Progetto pedagogico/educativo indetto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria. Grazie a questo progetto, il Comune ha ottenuto un finanziamento di 27mila euro, la prima volta nella storia del Comune. L’amministrazione comunale, il sindaco Fabrizio Fabiano e l’assessore alla Scuola Ernestina Amantea esprimono soddisfazione per questo risultato, che permetterà di offrire servizi educativi per bambini dai 2 ai 3 anni. Questo contribuirà a migliorare il collegamento tra nido e scuola dell’infanzia e a promuovere lo sviluppo dei servizi socioeducativi per i bambini da 0 a 6 anni.

L’obiettivo principale del Comune è favorire la crescita dei bambini in un ambiente sereno, che si integri con la famiglia e che promuova la consapevolezza e la formazione. Ma anche garantire l’armonia, il benessere psicofisico e il diritto all’educazione, nel rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa. L’obiettivo è anche quello di integrare scuola e famiglia in un percorso educativo comune.

Il servizio educativo offerto

Sarà destinato ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi. Sarà garantito un incremento dell’offerta per questa fascia di età, oltre a quelli già accolti nelle scuole dell’infanzia e nei nidi/micronidi. Sarà utilizzato personale educativo e ausiliario professionale, assunto nel rispetto delle norme contrattuali vigenti e disponibile a partecipare a specifiche forme di aggiornamento. Il progetto prevede anche la presenza di un coordinatore pedagogico e il monitoraggio e la valutazione della qualità del servizio. Sarà adottato un progetto educativo/pedagogico che prevede attività di continuità educativa e didattica.

Gli spazi dedicati al servizio

Sono stati appositamente allestiti per accogliere i bambini e i genitori in un ambiente protettivo e sereno. Sono previste diverse aree, come un angolo morbido, un’area di lettura, un’area per il gioco simbolico, un’area per il gioco libero, una zona pranzo e un’area per le attività di manipolazione, scoperta, costruzione e pittura. Sono previsti anche un laboratorio, bagni con sanitari adatti ai bambini e un terrazzo esterno attrezzato a parco giochi. L’amministrazione di Zumpano è orgogliosa di aver ottenuto questo finanziamento e di poter offrire servizi educativi di qualità ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.