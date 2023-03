Comunali a Casali del Manco, Stefania Rota si candida a primo cittadino

CASALI DEL MANCO (CS) – Come anticipato dalla nostra redazione, Stefania Rota ha accolto le istanze giunte da più parti, da rappresentanti della società civile e della politica, ma anche da imprenditori e liberi cittadini, e si candida alla carica di sindaco alle prossime elezioni amministrative di Casali del Manco, il 14 e 15 maggio 2023.

«Ringrazio quanti hanno posto in me la loro fiducia. Sono certa – ha dichiarato Stefania Rota – di poter affrontare le questioni amministrative con responsabilità e di portarle a buon fine, impegnandomi quotidianamente per la comunità, alla quale dedicherò la mia esperienza, la passione e l’ambizione. Un unico progetto: vedere finalmente cambiato il volto di luoghi che aspettano da sempre il loro riscatto».

Stefania Rota, 57 anni, imprenditrice, già presidente della sezione Agroalimentare Confindustria Cosenza e presidente del Consorzio di tutela salumi di Calabria DOP, da sempre attiva sul territorio, ha come obiettivo portare avanti una proposta politica intesa come servizio pubblico, competenza, partecipazione e ascolto. Una politica di condivisone, nel segno della trasparenza e della legalità, come desiderano i cittadini.

«Faccio appello – ha poi aggiunto la Rota – ai cittadini tutti per avere la loro fiducia, in quanto sono determinata nel perseguimento di un obiettivo comune che è solo e soltanto quello di generare lo sviluppo di Casali del Manco. Attendo i vostri contributi in energie e in idee, certa che solo collaborando e lavorando insieme riusciremo a costruire un futuro migliore. Abbiamo a disposizione le risorse del PNRR e non possiamo rischiare che vadano disperse essendo l’unica occasione che può veramente cambiare le sorti della nostra comunità. Casali del Manco deve diventare un punto di riferimento per tutta l’area urbana di Cosenza e guidare un territorio che non può essere diviso da fazioni e ideologismi. Con questo spirito ho accettato di candidarmi, nella consapevolezza di poter rappresentare le esigenze di cambiamento che non possono più essere deluse».