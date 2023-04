Comunali a Casali del Manco: è caos nel centrosinistra a due settimane dalla presentazione delle liste

CASALI DEL MANCO – A due settimane dalla presentazione delle liste, a Casali del Manco comune della Presila, dove a maggio si voterà per eleggere la nuova amministrazione comunale, l’unica candidatura a sindaco certa è quella di Stefania Rota, presidente del Consorzio Salumi Dop Calabria, la quale alle scorse elezioni regionali dopo aver strizzato l’occhio fino all’ultimo per un posto in una delle liste di Luigi De Magistris, salvo poi ripensarci, adesso starebbe allestendo una lista, sulla carta civica ma che dovrebbe annoverare esponenti del centrodestra casalino, come per esempio, Carmelo Rota di Fratelli d’Italia, ma assessore nell’attuale giunta di centrosinistra, guidata dal sindaco Stanislao Martire.

Mentre nel centrosinistra regna, almeno fino ad ora, il caos più totale. Ma andiamo con ordine. Per quanto riguarda, Francesca Pisani, attuale assessore del Comune di Casali del Manco, dove nel corso dell’ultima assemblea di circolo del Partito Democratico, un’assemblea lo ricordiamo, molto animata dove si è sfiorato il contatto fisico, nonostante alla fine sia stata indicata come candidata a sindaco, le sue quotazioni starebbero scemando di ora in ora, specie tra i vertici del partito che sin dall’inizio non hanno gradito questa forzatura da parte della stessa, sostenuta però dall’ex presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio. Addirittura, stando ai soliti bene informati, sarebbe in grosse difficoltà, nella composizione della lista.

Gli altri tre aspiranti candidati a sindaco, tutti e tre di area di centrosinistra, Ippolito Morrone, Marco Oliverio e Salvatore Iazzolino, sono alle prese con incontri, trattative e valutazioni, come nel caso di quest’ultimo che potrebbe esser tentato da una proposta che lo porterebbe a virare addirittura verso la lista civica, di Stefania Rota ma con evidenti connotazioni di centrodestra. Il condizionale è d’obbligo perché tra l’attuale consigliere di minoranza e Carmelo Rota, assessore in carica, che sarebbe uno dei candidati di punta di questa lista civica i rapporti, non sarebbero proprio idilliaci.