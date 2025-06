Come il PNRR trasforma le piazze, l’esempio di Castrovillari – FOTO

- Advertisement -

CASTROVILLARI – C’è chi afferma sia uno scempio, chi sostiene fosse un intervento necessario. La nuova piazza realizzata con fondi PNRR a Castrovillari alimenta il dibattito cittadino. L’arteria che attraversa il centro è stata interdetta al transito per eseguire i lavori, ma i disagi del traffico non destano polemiche quanto il restyling di piazza Vittorio Emanuele, meglio nota come piazza Gallo. L’opera rientra nel più ampio progetto Civita Nova DUE (Distretto Urbano per le Eccellenze) volto alla rigenerazione urbana della zona sud di corso Garibaldi. Un appalto da 1 milione e 500mila euro. Le immagini di seguito riportate ne immortalano i cambiamenti, dagli inizi del Novecento all’attuale fase di cantierizzazione.

FOTOGALLERY (Prima dei lavori)

Castrovillari, piazza Vittorio Emanuele

Nelle scorse settimane, per eseguire i lavori, tutto il verde della piazza è stato estirpato, inclusi alcuni alberi piantati intorno al 1930. L’amministrazione in un post sulla pagina ufficiale del Comune di Castrovillari promette che «dopo l’intervento piazza Gallo e corso Garibaldi avranno più alberi di quelli esistenti». E mostra le immagini della nuova versione del progetto che ha accolto le indicazioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Cosenza Catanzaro e Crotonel, integrando delle aree verdi. Alle critiche risponde affermando che «la piazza Gallo precedente non aveva spazi comuni essendo un’intersezione di due strade destinate a parcheggio con quattro quadranti non fruibili dai cittadini». Aggiungendo che «l’abbattimento delle piante avvenuto in questi giorni (maggio 2025 ndr) ha la funzione di rendere ben visibili i palazzi Gallo. Gli alberi abbattuti saranno sostituiti da alberi di tronco già grande secondo le prescrizioni della Soprintendenza».

FOTOGALLERY (Durante i lavori)

Il progetto PNRR a Castrovillari

La Calabria ha ricevuto 163 milioni di euro per Progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale (previsti dall’articolo 1, comma 42, della Legge 160/2019) finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tra questi rientra la riqualificazione della piazza e della zona sud di corso Garibaldi. Dall’ultimo aggiornamento (aprile 2025) della piattaforma Open PNRR risultava già saldato il pagamento del 28% dei lavori, 450.000 euro, su un finanziamento totale di 1.620.000 euro. Il costo del progetto Civita Nova DUE è di 1 milione e 500mila euro. Nel cantiere sono stati posizionati i cartelloni per le informazioni ai cittadini. Non sono raggiungibili dai passanti, ma indicano come data di inizio lavori il 1° febbraio 2024 e data di fine dei lavori prevista il 30 novembre 2024. Eppure solo il 20 novembre 2024 è stato affidato l’incarico di supporto al responsabile unico del procedimento. E i lavori sono ancora in corso.

FOTOGALLERY (Dopo i lavori)

Come sarà la piazza

La nuova piazza Vittorio Emanuele, che dà accesso ad uffici comunali e del Parco Nazionale del Pollino, sarà interdetta al traffico veicolare. Ospiterà lunghe panchine, rendendo agevolmente fruibili gli spazi antistanti Palazzo Gallo, ex Istituto d’Arte ed ex convento dei frati Benedettini. L’appalto (con determinazione del Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio – Tutela Ambientale e Protezione civile n. 236 del 28 settembre 2023) è stato affidato alla COMRES srl di Cerzeto, per un valore complessivo di 920.000 euro. A progettare l’opera e dirigere il cantiere è l’architetto Luigi Cesare Maria Milillo, mentre responsabile unico del procedimento è l’ingegnere Roberta Mari. Nel momento in cui la piazza sarà restituita alla collettività saranno riposizionate le 4 panchine in pietra con lo stemma di Castrovillari, anche quella rotta dall’impresa esecutrice. In città alcuni dicono sia una spianata lastricata in cemento, altri apprezzano la migliore visuale sul palazzo ottocentesco. Intanto c’è chi già immagina di animare Piazza Gallo, non solo con la riapertura del locale, ma anche con eventi culturali all’aperto.