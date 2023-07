Colto da malore in auto: muore un uomo sulla statale 18 a Diamante

DIAMANTE (CS) – Non si arresta in questi giorni l’ecatombe sulle strade dell’Alto Tirreno Cosentino. Ieri, nel tardo pomeriggio, un’altra vittima sulla statale 18, un uomo di 77 anni, originario del Salernitano e in vacanza nella Riviera dei Cedri. Secondo quanto si apprende, l’anziano viaggiava sulla sua auto lungo la statale tirrenica cosentina quando, dopo essere stato colto da un malore in auto, è uscito fuori strada schiantandosi violentemente contro il guardrail. L’incidente autonomo non ha coinvolto altre vetture sulla strada.

L’uomo stava per essere trasportato in elisoccorso giunto sul posto per essere trasferito all’ospedale Annunziata di Cosenza ma non ce l’ha fatta. I carabinieri della locale stazione per effettuare i rilievi del caso.

Qualche giorno fa due incidenti stradali hanno scosso la provincia di Cosenza per l’età delle giovane vittime: un 16enne morto a Castrovillari e un 19enne morto tra Scalea e Santa Maria del Cedro.

Foto fonte Radio Digiesse