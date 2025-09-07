HomeProvincia

Code estenuanti sulla Statale 107 tra Spezzano e Camigliatello, automobilisti infuriati: “solo per un semaforo”

Auto incolonnate sulla Statale 107 a causa di un semaforo. Nessun presidio di Anas o manutenzione stradale sul posto. Monta la rabbia tra automobilisti e turisti diretti in Sila

SPEZZANO SILA (CS) – L’estate non è ancora finita e quella di oggi, è già una giornata da dimenticare per gli automobilisti in transito sulla Strada Statale 107 “Silana-Crotonese”, nel tratto compreso tra Spezzano della Sila e Camigliatello Silano. A causa della presenza di un semaforo temporaneo, si sono create code chilometriche e attese superiori all’ora, con decine di veicoli bloccati sotto il sole e senza alcuna assistenza.

Alcuni cittadini e turisti ci hanno segnalato la situazione definendola “inaccettabile”: “non c’è alcuna presenza del personale Anas o degli addetti alla manutenzione stradale. Non è la prima volta che accade: episodi simili si sono verificati anche in passato, con le stesse conseguenze”.

“E poi si parla di turismo…” è il commento amaro di chi, diretto verso la Sila per trascorrere qualche ora di relax, si è ritrovato fermo in coda, senza informazioni e senza alternative. Il semaforo, installato presumibilmente per gestire un restringimento stradale, è diventato simbolo di un disservizio cronico che, secondo molti utenti, danneggia l’immagine del territorio e penalizza la mobilità locale e turistica. “Ancora una volta, complimenti Anas,” è l’ironia amara che serpeggia tra i commenti online e sui social.

