Code e disagi su statale 107, Cosenza nella morsa dei cantieri dal mare alla montagna

COSENZA – La Calabria è un eterno cantiere a cielo aperto. Oltre l’A2 Autostrada del mediterraneo, tocca anche alla statale 107 Silana-Crotonese essere disseminata da restringimenti di carreggiata e percorsi alternativi. Dal mare alla montagna, non c’è più scampo alle lunghe code che si creano durante la settimana, per non parlare del flusso in aumento del weekend che esasperachi è alla guida.

Qualche chilometro prima di arrivare a Paola, entrambi i sensi di marcia sono regolati da un semaforo a causa di rifacimento del manto stradale su un tratto stradale chiuso parzialmente per un centinaio di metri. Tra sabato e domenica i tempi di attesa in coda hanno raggiunto le tre ore. Tempi di riapertura? Dall’Anas ci dicono che i lavori dovrebbero essere ultimati entro gli inizi di novembre.

Stessa sorte tocca per andare in montagna dove, a causa di lavori su un tratto stradale di circa 300 metri per la manutenzione straordinaria del Viadotto ‘Testa D’Arente’, gli automobilisti provenienti da Paola/A2/Cosenza e diretti nella Presila, Sila, Crotone, devono uscire obbligatoriamente allo svincolo di Spezzano della Sila. Nel senso inverso l’uscita obbligatoria è a Fago del Soldato. La fine dei lavori è prevista per il 31 ottobre (almeno su carta).

Traffico e disagi per pendolari e vacanzieri costretti a rimanere incolonnati sulle statali per raggiungere le tanto agognate mete di relax. La sagra del fungo a Camigliatello Silano, ha fatto registrare un boom di presenze e non poche criticità a causa dei sopracitati problemi di viabilità. Insomma, se il turismo estivo calabrese aveva stentato a decollare, quello invernale, volendo essere poco ottimisti, potrebbe arrancare tra gli slalom di una viabilità che crea disagi sia dentro che fuori la città di Cosenza.