Cleto, cantiere del castello nel centro storico in stato di abbandono

CLETO (CS) – Il gruppo politico di opposizione ‘Insieme per Cleto’ intervenuto sullo stato di abbandono del cantiere al castello del centro storico comunica che la vicenda è temporaneamente chiusa. Ieri sono state accertate le dovute chiusure degli accessi, così come si conviene ad un cantiere che abbia dignità di questo nome, sia per la sicurezza e l’incolumità degli eventuali avventori, che per evitare che siano trafugati elementi architettonici antichi meritevoli di esse tutelati.

Anche le parziali pulizie, anche se persistono cumuli di rifiuti che sarebbe opportuno smaltire celermente; la messa in ordine dei materiali da cantiere; l’interessamento della soprintendenza ai beni culturali di Cosenza con la richiesta urgente di chiarimenti all’amministrazione comunale circa lo stato dei lavori e l’esecuzione degli stessi secondo le prescrizioni impartite a suo tempo. Questa azione di sindacato ispettivo ha raggiunto il suo scopo.

“Ci interessava attirare l’attenzione su quello che rappresenta il bene più importante che possiede la comunità Cletese – dichiara Giuseppe Filice, capogruppo di minoranza in Consiglio comunale – poiché era inconcepibile che il già interminabile cantiere fosse lasciato in totale abbandono e volevamo dare una scossa all’amministrazione circa i suoi doveri di vigilanza, come anche una scossa al direttore dei lavori e alla ditta esecutrice dell’appalto, affinché tutto possa procedere celermente e con un’esecuzione ad arte, affinché presto il castello di Cleto possa essere riconsegnato alla fruibilità di chiunque vorrà visitarlo”.

“La vicenda è temporaneamente sospesa – aggiunge Marco Marchese, esponente del gruppo politico di opposizione Insieme per Cleto – ma continueremo a vigilare affinché tutto proceda nei modi previsti dal capitolato di appalto e secondo le prescrizioni impartite dalla soprintendenza ai beni culturali di Cosenza. Fra sessanta giorni ci recheremo nuovamente ad ispezionare l’avanzamento dei lavori. Con lo stesso spirito di oggi, verificheremo scrupolosamente, al termine dei lavori, l’esecuzione dell’appalto come da capitolato e non esiteremo un solo istante a denunciare e segnalare alle autorità superiori di competenza, eventuali mancanze e difformità”.

Filice e Marchese infine dichiarano “di essere fortemente motivati nel voler stimolare l’amministrazione comunale nel fare bene e velocemente; infatti, recentemente, hanno formulato e presentato diverse interrogazioni rivolte al Sindaco su vari argomenti quali la viabilità, la salute e la sicurezza dei cittadini, la trasparenza amministrativa, l’esecuzione delle corrette procedure in vari ambiti; non solo per vederci chiaro, ma affinché dal Municipio giungano risposte veloci, corrette ed esaurienti, così come merita la cittadinanza Cletese”.