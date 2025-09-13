HomeProvincia

Civita entra nel circuito dei “Borghi della Lettura”: un punto di promozione culturale

Si tratta di un network che mira a stimolare e favorire lo sviluppo culturale attraverso la condivisione della lettura nelle scuole, con un’attenzione particolare alla diffusione di conoscenze e idee. Tra le attività proposte workshop con editori e autori, laboratori di lettura e scrittura creativa e concorsi letterari

Stima lettura: 1 minuti
CIVITA (CS) – Civita entra tra i “Borghi della Lettura”, circuito turistico-culturale nato nel 2015 per valorizzare e recuperare i piccoli borghi italiani, spesso dimenticati. L’obiettivo è usare il libro e la letteratura come “volano” per creare movimento culturale e turistico, promuovendo la crescita collettiva. Un’iniziativa che trasforma i borghi in centri di promozione della cultura del libro e della lettura attraverso l’arredo di spazi pubblici con biblioteche e arredi, valorizzando il patrimonio locale e combattendo lo spopolamento.

Un network che mira dunque a stimolare e favorire lo sviluppo culturale attraverso la condivisione della lettura nelle scuole, con un’attenzione particolare alla diffusione di conoscenze e idee. “Crediamo fortemente nella cultura quale volano di sviluppo per il nostro territorio”, ha spiegato Palazzo Valentina, youth worker dell’associazione.

Le attività proposte includono workshop con editori e autori, laboratori di lettura e scrittura creativa, oltre a concorsi letterari, “tutte azioni che arricchiscono il nostro tessuto culturale – ha aggiunto – Questa adesione è quindi un ulteriore passo in un percorso di crescita che ha già visto Civita ottenere importanti riconoscimenti.

“La nostra – ha aggiunto De Salvo Antonluca, project manager dell’ associazione – è una comunità che unisce la bellezza naturale alla cultura, e con questa nuova iniziativa stiamo arricchendo ulteriormente il nostro impegno verso un turismo esperienziale, che celebra la ruralità di eccellenza e la tradizione”.

