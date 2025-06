Civita e Frascineto accolgono gli studenti di Romania e Spagna: al via l’Erasmus plus

- Advertisement -

CIVITA (CS) – Parte domenica 29 giugno l’iniziativa di Erasmus plus che coinvolgerà i comuni di Civita e Frascineto che accoglieranno circa 30 studenti e studentesse stranieri in arrivo da Romania e Spagna aderenti al progetto “Cultural Routes: Youth employability guide”. L’iniziativa è stata organizzata da Associazione DSL di Civita specializzata nella formazione nel campo delle competenze digitali, ambientali e culturali.

L’esperienza che partirà con la cerimonia di accoglienza prevista presso Auditorium “A. Croccia” di Frascineto, durerà fino al prossimo 6 luglio con un ricco programma che coinvolgerà i due comuni del Pollino.

Erasmus plus, De Salvo: “Un viaggio che arricchisce la comunità”

Il presidente dell’associazione DSL di Civita, De Salvo, ha spiegato come grazie ai progetti Erasmus “impariamo a vedere il mondo con occhi diversi, a collaborare oltre i confini e a credere in un’Europa fatta di inclusione, conoscenza e solidarietà“. L’iniziativa, spiegano da Civita, è “un viaggio condiviso che arricchisce le comunità e semina il futuro dell’educazione europea, fondato su valori di apertura, partecipazione e innovazione”.

L’Erasmus Plus non deve essere inteso solo come un semplice scambio culturale ma come “un’opportunità per costruire ponti tra le nostre nazioni, per imparare gli uni dagli altri e per crescere insieme come cittadini europei e globali. Ci auguriamo che questa esperienza arricchisca personalmente e culturalmente” ha aggiunto il presidente De Salvo.