Civita dice addio al rischio frane: 1,2 milioni per salvare il borgo dalla minaccia dei massi

CIVITA (CS) – Consegnati i lavori del progetto “Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio Idrogeologico nel comune di Civita”. I lavori, per un importo di circa un milione e 200, sono stati finanziati con fondi ministeriali. Gli interventi previsti nel progetto riguardano il “Costone della Sentinella”, posto a monte dell’abitato di Civita e mirano a ridurre il pericolo di caduta massi, soprattutto su via San Leonardo e sulle abitazioni presenti in quest’area, con “l’ingabbiamento” e la fissazione di massi e di tratti di costoni pericolanti. “Sono estremamente soddisfatto per questo ulteriore intervento di messa in sicurezza del nostro territorio dal rischio idrogeologico e che si andrà ad intervenire in un’area R4 del nostro territorio”, ha dichiarato il primo cittadino di Civita, Alessandro Tocci, anche a nome dell’intera maggioranza.

Il primo cittadino civitese, dopo aver ringrazio “la Regione Calabria, il Ministero e l’Unione Europea per l’attenzione dimostrata, anche in questa occasione, nei confronti del piccolo borgo di Civita”, ha inteso, altresì, evidenziare che “oltre a questo progetto finanziato ve ne sono altri in cantiere con l’ufficio del Commissario e con la partecipazione dell’Università della Calabria e che prevedono la messa in sicurezza del costone sinistro che guarda all’abitato di Civita”.

Anche il vicesindaco, con delega ai Lavori Pubblici, Antonio Vavolizza, ha inteso esprimere la propria soddisfazione e ha sostenuto che “questi interventi di messa in sicurezza del territorio sono interventi che possono garantire la resilienza e la resistenza di comunità dell’area interna che quotidianamente sfidano quelli che sono i disagi di un territorio come quello della regione Calabria che per circa il 90% è a rischio idrogeologico. Ringraziamo gli organi preposti, ringraziamo l’Ufficio Tecnico, i progettisti e confidiamo tantissimo in questo intervento – ha concluso il vicesindaco Vavolizza – perché darà sicuramente una ricaduta positiva in termini di sicurezza nel nostro territorio”.