Cirella, merchandising contraffatto venduto al concerto del rapper Geolier. Sequestri e denunce

DIAMANTE (CS) – Le fiamme gialle di Scalea hanno sequestrato gadget falsi e merchandising contraffatto venduto durante il concerto del rapper napoletano Geolier, che si è tenuto ieri sera ai Ruderi di Cirella di Diamante. Sequestrati numerosi prodotti falsi e denunciato all’Autorità Giudiziaria varie persone per i reati di ricettazione ed introduzione nello Stato e commercio di prodotti contraffatti ed abusivismo commerciale.

L’operazione effettuata dai finanzieri della Tenenza di Scalea, in occasione del concerto del noto cantante “Geolier” tenutosi presso la suggestiva cornice dei ruderi di Cirella di Diamante, rientra nel quadro delle attività svolte dalla Guardia di Finanza a tutela dell’economia legale e finalizzate a preservare il mercato dalla diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea, anche perché il consumatore ha sempre il diritto di sapere come sta spendendo i suoi soldi.

I fenomeni illegali di abusivismo commerciale cagionano, in questo caso, un danno all’artista pari al mancato incasso dei diritti connessi allo sfruttamento della sua immagine nonché alla società di merchandising autorizzata alla vendita in “esclusiva” dei prodotti originali, oltre a trarre in inganno i fan del cantante circa la genuinità dei prodotti.