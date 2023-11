Circolo PD di Fagnano Castello: «individuare un’area per l’elisoccorso»

FAGNANO CASTELLO (CS) – «Riteniamo assolutamente importante sottoporvi la necessità di fare ogni sforzo possibile per individuare e acquistare, attraverso manifestazioni d’interesse o altra procedura e, nel caso requisire, un’area di territorio ricadente nel nostro comune per la costruzione di un’elisupersificie per l’elisoccorso e avviare tutte le iniziative necessarie per la sua realizzazione». La richiesta arriva dal circolo di Fagnano Castello del Partito Democratico in una lettera indirizzata al Sindaco, alla Giunta municipale e al consiglio comunale ma anche agli organi sanitari competenti (Distretto Sanitario Esaro Pollino, Asp di Cosenza e Dipartimento Salute della Regione)

«Ad oggi l’elisoccorso è una delle poche e fondamentali risposte che possono alleviare e colmare l’enorme carenza di assistenza sanitaria nel nostro comprensorio, che sconta pesantemente una orografia tipica di area interna e marginale rispetto ai centri più urbanizzati e dotati di ospedali e strutture mediche adeguate».

«Raggiungere Cosenza, Castrovillari o Paola non è per nulla compatibile, seppure in ambulanza medicalizzata, con l’esigenza di salvare le vite delle persone. E’ una scelta necessaria e indispensabile se si vogliono creare le condizioni minime di permanenza abitativa nel nostro territorio e potrebbe diventare di caratura sovracomunale e offrire un servizio estremamente necessario a tutta la valle dell’Esaro. L’elisoccorso ormai è diventato espressione autentica di civiltà. Ed è tra le infrastrutture sociali indicate dal PNRR e quindi finanziate, ( M5 C3 sub investimento 1.1) per abbattere la frattura esistente dell’enorme divario tra nord e sud e assicurare un servizio sanitario realmente vicino al cittadino.

Noi siamo pronti come forza politica a supportare ogni utile iniziative al fine di raggiungere un obiettivo di questa portata e consegnare alla cittadinanza uno strumento di elevata e impareggiabile utilità».

«Lo facciamo con chiarezza come forza di opposizione che guarda esclusivamente agli interessi collettivi». Il circolo Pd confida in un’immediata mobilitazione, al fine anche di inserire la suddetta infrastruttura nei programmi e nei piani attuativi dell’Asp di Cosenza.