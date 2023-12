Ciclovia dei Parchi: Morano-Campotenese verso la riapertura

MORANO CALABRO (CS) – E’ stato inaugurato e sottoposto a sequestro in pochi giorni, precisamente il mese di giugno del 2022, il segmento Morano Campotenese della pista ciclabile, che, come detto, era stata inaugurata il 24 maggio dello stesso anno, realizzata dal Parco Nazionale del Pollino sul tracciato dell’ex strada ferrata.

Da allora nulla è cambiato ed il tratto non è stato più riaperto. Si tratta di un’opera importante soprattutto per gli appassionati del settore. Allora la Procura di Castrovillari optò per il sequestro per la caduta di alcuni calcinacci dalla volta di una galleria. Da allora il sindaco di Morano, Nicolò De Bartolo, è stato nominato custode giudiziario della struttura per la tutela dell’incolumità pubblica. I lavori intanto sono iniziati ed ora lo stesso primo cittadino moranese ha anche fatto sapere che c’è una data indicativa per la fine dei lavori, ovvero gennaio 2024.

Per l’ultima parte della stagione invernale, quindi, ma soprattutto poi per la primavera e la stagione estiva la ciclovia dovrebbe essere così a disposizione dei cittadini e dei turisti che attendono con ansia questa riapertura.

Un’infrastruttura che, come è facilmente immaginabile, rappresenta un valore aggiunto da un punto di vista turistico.

