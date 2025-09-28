HomeProvincia

Ciclocross diventa motore di sviluppo: al via il Trofeo Nazionale “Città di Tarsia”

L'evento promosso dal Parco Didattico Il Riccio accende i riflettori sulla Valle del Crati. Il sindaco Ameruso: «verso una Tarsia destinazione turistica esperienziale»

TARSIA (CS) – Lo sport incontra la natura e diventa volano di sviluppo territoriale. Domenica 9 novembre, Tarsia ospiterà la prima edizione nazionale del Trofeo Città di Tarsia di Ciclocross, un evento che proietta la Valle del Crati nel calendario ufficiale della Federazione Ciclistica Italiana. Promossa dal Parco Didattico Il Riccio con il patrocinio del Comune e il sostegno dell’azienda FIAMM Porte, la manifestazione si svolgerà in contrada Cona, su un tracciato di 2.800 metri tra dislivelli, colline e natura incontaminata.

«È un passo importante – ha dichiarato il sindaco Roberto Ameruso – verso la costruzione di una vera destinazione turistica esperienziale, capace di attrarre famiglie, bambini e cicloturisti». Il primo cittadino ha ricordato come il turismo sportivo in Italia abbia generato, nel 2024, un indotto di 7,5 miliardi di euro.

cicloross tarsia 02

Il Trofeo Nazionale di Ciclocross non sarà solo una gara ma un’occasione per raccontare una comunità che si apre, attraverso lo sport, alla valorizzazione delle proprie risorse identitarie e ambientali, a partire dalla Riserva naturale del Lago di Tarsia e Foce del Crati. Una gara, undici fasce d’età, categorie maschili e femminili e un unico obiettivo: pedalare insieme verso il futuro sostenibile della Contea.

-->
